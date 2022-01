Riparte il colosso Green Garden con l'organizzazione dei tornei

A Mestre, in via Asseggiano, dal 1975 c’è il Green Garden Village: una colonna del tennis veneziano che nel passato è stata teatro di incontri della Coppa Davis. Pausa forzata per la pandemia, ma ora i motori del colosso sono pronti per la ripresa agonistica.

Pronti via. Si riparte di slancio con un evento che rappresenta l’intero movimento di base del tennis provinciale. Il titolo di 4^ categoria veneziano. I vincitori potranno, dopo la fase regionale, staccare il biglietto per il Foro Italico. E non solo loro: in base al numero dei concorrenti, potranno concorrervi anche i semifinalisti. In lizza quindi, dal 12 al 27 febbraio, uomini e donne per tabelloni di singolare e doppio del circuito Bnl, gli internazionali d’Italia.

La ripartenza agonistica post Covid risulta di estrema rilevanza per giovani tennisti dell’SSD Green Garden Srl. Uno staff di prim’ordine quello a disposizione dei giovani tennisti: head coach della scuola tennis il direttore tecnico Omar Camporese, con il tecnico nazionale Alessandro Arena; li coadiuvano Simone Aquaro, Matteo Pasqual, Marco Rampazzo, Giovanni Orsoni, Claudio Capra e l’istruttore Rita Mihailich, con il preparatore atletico Stefano Mihailich.

Ne parliamo con il presidente Fabio Sapori. «I nostri ragazzi stanno dando i frutti sperati, ora avremo modo di constatare questa crescita sia nelle competizioni individuali che a squadre», sottolinea. Attualmente sono un centinaio, con ben 15 giocatori di 2^ categoria. In questa stagione sportiva 2022, troviamo ai nastri di partenza due squadre di Serie C, una maschile e una femminile, quest’ultima anche campionessa regionale di serie D e neo promossa. Una squadra di D1 maschile, una squadra di D2 femminile, nonché due squadre per ogni categoria Under sia maschile che femminile. «Il nostro intento - dice ancora Sapori - è quello di poter far fare più esperienza agli atleti in una doppia categoria, sia nella categoria giovani che nella serie D».

La squadra di Serie C maschile sarà composta da Buffa, Bordon, Opi, Bassi Rampazzo, Orsoni, Lukas Jaustraunig e capitanata da Alessandro Arena nel segno della continuità e dell’appartenenza. «Il fiore all’occhiello del Green Garden rimane la Venice Tennis Academy - aggiunge Sapori - dove tutti gli agonisti stanno migliorando notevolmente il livello di gioco, a conferma del lavoro svolto dallo staff di Camporese. Inoltre - conclude - stiamo sviluppando una collaborazione tecnica con la scuola francese, che seguiranno Giorgia Spolaor e Beatrice Pelosin durante la partecipazione ad alcuni tornei sul suolo francese. Ciò conferma anche la presenza nella squadra femminile di Serie C delle atlete Sofia Davidoff e Anais Negrail, diciassettenni di indubbio valore, pronte a fare il salto nella categoria pro».