Demenza, lunedì riparte il ciclo di incontri “Cafè Alzheimer” alla Francescon

Riparte lunedì, dopo la sospensione dell’anno scorso dovuta al Covid, “Cafè Alzheimer”, l'iniziativa sul tema della demenza dedicata a tutte le famiglie del Veneto Orientale. L'appuntamento, da remoto, è dalle 16.30 alle 18. A inaugurare il ciclo di incontri, che prevede una data al mese fino a gennaio 2023, sarà il dottor Luca Valentinis, direttore delle unità Neurologia e Stroke dell’Ulss4. Si parlerà dell'inquadramento clinico della patologia. Nel corso dell'anno si tratteranno temi come quelli legati a dinamiche familiari, stress del caregiver, disturbi del comportamento e della comunicazione. Senza dimenticare la terapia non farmacologica, la stimolazione cognitiva e sensoriale a casa e la figura dell'amministratore di sostegno. Quest'anno, data l'importanza del tema, il progetto è supportato economicamente anche da Lions e Confcommercio.

La prossima data è quella di lunedì 21 marzo. «Abbiamo voluto contribuire all’iniziativa - dice il presidente di Confcommercio Portogruaro, Francesco Fratto - perchè sensibili a un tema fondamentale come quello della demenza. La Francescon, da anni, organizza appuntamenti che per la popolazione di tutto il Veneto Orientale sono importanti e attesi. Soprattutto in questo momento difficile non dobbiamo dimenticarci di chi ha bisogno di un supporto, anche solo da un punto di vista informativo».

«L'Alzheimer - aggiunge il presidente del Lions Club di Portogruaro, Gianni Dovier - è oggi una patologia la cui diffusione è in aumento, non solo, è anche diminuita l'età delle persone colpite, conseguentemente è aumentato l'impatto sociale. Il Lions Club di Portogruaro, da sempre attento alle tematiche del territorio e non solo, non ha esitato ad associarsi a tale nobile iniziativa». La demenza colpisce in Veneto il 5,5% degli over 65 anni ed aumenta al 20% nella popolazione over 80. Il dato si rispecchia anche nella popolazione residente nell’Ulss4.

Il "Cafè Alzheimer” è uno spazio in cui le famiglie possono incontrarsi e confrontarsi su temi legati alla gestione della malattia, trascorrendo alcune ore in un’atmosfera confortevole e centrata sull’ascolto e la condivisione del fenomeno. Al momento si parte da remoto e nel corso dei mesi, pandemia permettendo, si potrà anche tornare in presenza. Ogni incontro prevede una parte informativa, condotta da un professionista, a cui seguirà un momento di confronto interattivo. La modalità di svolgimento di ogni appuntamento, a cadenza mensile, sarà sulla piattaforma meet da remoto, seguendo le indicazioni che l’utenza potrà ricevere scrivendo all’indirizzo mail: psicologia@residenzafrancescon.it Qualora, in accordo con le restrizioni anti-Covid, diverrà possibile incontrarsi in presenza, gli organizzatori forniranno apposita comunicazione.