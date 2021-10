Come diventare giovani imprenditori: riparte "MY.SELF", il laboratorio che insegna le tecniche imprenditoriali

Dopo il successo della prima edizione, riparte MY.SELF con una veste nuova: l’innovativo laboratorio didattico – proposto dalla Rete Biblioteche Venezia e figlio del Piano Giovani Regionale 2020-2021 – si svolgerà martedì 9 novembre 2021, dalle 16.30 alle 18.30, presso la Biblioteca Bissuola di Mestre.

Curata dal Gruppo Pleiadi di Padova, l'iniziativa si rivolge a ragazzi/e dell’ultimo anno della scuola superiore e a studenti universitari, abbracciando una fascia di età che va dai 18 ai 29 anni e ponendo l'attenzione sul project management e sull'imprenditorialità: nello specifico, si tratta di un vero e proprio laboratorio pratico di due ore che, attraverso il lavoro di gruppo, condurrà i partecipanti alla realizzazione di un progetto, partendo dal prototipo, fino al marketing e alla valutazione della sostenibilità economica sul mercato, in un rapporto ipotetico tra costi e guadagni.

Un’occasione per testare le proprie attitudini imprenditoriali, la capacità di lavorare in team e l’intuito nel progettare un’idea vincente: l’educazione all’imprenditorialità ha infatti come fine ultimo quello di attivare un percorso virtuoso di cittadinanza consapevole per essere futuri cittadini informati, liberi e intraprendenti. Darsi obiettivi, trovare soluzioni creative e imparare ad affrontare gli ostacoli saranno quindi gli scopi di questo breve percorso didattico.

L’iniziativa è gratuita, fino ad esaurimento posti disponibili. Per iscrizioni e informazioni, inviare una mail a frequenzevez@comune.venezia.it, indicando l’età e un recapito telefonico.

Per saperne di più telefonare all’Ufficio Eventi della Rete Biblioteche Venezia: 041.2746707 – 041.2746789.

L’attività si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e l’accesso sarà possibile solo con il possesso della certificazione verde (Green Pass).