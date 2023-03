Riparte il progetto di trasporto sociale in rete "Stacco Venezia": cercasi volontari

I mezzi delle associazioni riaccendono i motori: c'è da accompagnare qualcuno all'ospedale, dal medico, andare a portare un anziano o chi non può spostarsi in autonomia alle terapie, in un ufficio pubblico o a una cerimonia importante, per poi andare a prenderlo per riaccompagnarlo a casa. Con il nuovo finanziamento di 115.000 euro della Regione Veneto il Csv di Venezia è pronto a rimettere in moto il progetto di trasporto sociale in rete "Stacco Venezia" di cui è promotore e ora la sfida è trovare altri volontari pronti a mettersi a disposizione. Perché di richieste ce ne sono tantissime. Stacco Venezia, il progetto di trasporto sociale e di accompagnamento offerto gratuitamente alle persone più fragili, in particolare alle persone con disabilità e anziane di tutto il territorio della città metropolitana, è alla sua settima annualità.



«I numeri di Stacco rendono l'idea di quanto sia fondamentale continuare a credere e sostenere questo servizio - spiegano il presidente del Csv di Venezia, Mario Morandi, e la direttrice Ketty Poles -: nella scorsa annualità, infatti, nella città metropolitana sono stati effettuati in totale 5.499 trasporti per una percorrenza totale di 288.578,42 chilometri, un dato in linea con l'anno scorso ma che potrebbe crescere, con il supporto di nuovi volontari».

Di questi: 2.586 (46,94%) trasporti sono stati richiesti per motivi medici sanitari; 2.161 (39,21%) trasporti per terapie; 509 (9,26%) per accompagnamenti ai centri diurni; 110 (2,00%) trasporti per svolgimento di pratiche d’ufficio, posta, farmacia e altre destinazioni; 100 (1,81%) trasporti per motivi lavorativi; 19 (0,35%) trasporti per motivazioni affettive; 14 (0,25%) trasporti per motivi religiosi. Circa il 40% dei trasporti è stato effettuato nel territorio di Venezia, il 26% in quello di Chioggia, il restante 34% suddiviso tra portogruarese, sandonatese, miranese e Riviera del Brenta. Il numero di utenti trasportati è stato di 1.276, di cui 729 donne (57,13%) e 547 uomini (42,87%). La maggioranza degli utenti che ha usufruito del servizio di trasporto appartiene a una fascia d’età compresa tra i 66 ed i 90+ anni (911 utenti), seguono la fascia 42-65 anni (303 utenti), la fascia 22-41 anni (31 utenti), la fascia 15-21 anni (8 utenti) e la fascia 0 - 14 anni (23 utenti). Il numero dei volontari a disposizione del progetto Stacco è stato di 252, in aumento rispetto l’annualità precedente (235). Il numero di mezzi messi a disposizione dalle associazioni è aumentato passando dagli 87 del 2021 ai 104 nel 2022, di cui 44 mezzi attrezzati con pedana per il trasporto delle persone con disabilità.

Ma se con il Csv di Venezia le associazioni stanno di volta in volta risolvendo le criticità, come il problema dell'aumento dei costi del carburante, ora la nuova sfida è trovare altre forze da mettere in campo. "Attualmente è in corso una campagna di ricerca volontari in tutto il territorio della Città Metropolitana - aggiungono Poles e Morandi -. C'è grande bisogno di persone che si mettano a disposizione anche solo per qualche ora a settimana, per dare un supporto alle associazioni che già stanno mettendo tutte le loro energie in questo servizio. Il Csv di Venezia offre anche la formazione, in ambito di primo soccorso, guida sicura, aspetti psicologici e accompagnamento di persone con disabilità. Invitiamo chiunque, in tutta la città metropolitana e di tutte le età, a farsi avanti: sono esperienze che danno molta soddisfazione, a chi riceve aiuto ma anche a chi lo offre, e che creano legami umani importanti".

Chi è interessato può scrivere a stacco@csvvenezia.it. Il servizio vedrà presto altre novità. Per migliorare la gestione delle richieste di trasporti, nel corso del 2022 è stata progettata una web app utilizzando la tecnologia PWA. Gli utenti o i caregiver potranno quindi agevolmente inoltrare le richieste anche attraverso l’utilizzo dello smartphone, evitando quindi eventuali attese telefoniche. Il lancio pubblico dell’app avverrà nella primavera del 2023.



Stacco Venezia è un progetto di trasporto sociale gratuito in rete nel territorio metropolitano. Il trasporto sociale consiste in un servizio di trasporto e accompagnamento diretto a persone che si trovano ad affrontare diversi tipi di fragilità, tra i quali disabilità certificate; condizioni di grave difficoltà fisiche, motorie o psichiche; mancanza di rete sociale (familiare e amicale); mancanza di servizi pubblici raggiungibili o dei mezzi necessari al trasporto; ma anche povertà economica.



Da anni queste persone, semplicemente contattando la segreteria gestita dal Csv (che smista le richieste alle associazioni) richiedono l’attivazione del servizio per recarsi alle cure riabilitative e alle terapie mediche che non rientrano in ambito di trasporto sanitario, ad attività di socializzazione ludico/ricreative laddove non vi siano altri strumenti (convenzioni, accordi, etc.) già previsti dalle amministrazioni locali, a effettuare pratiche d’ufficio e/o burocratiche, ad attività educative e formative; a partecipare a progetti personalizzati e/o specifici data la condizione di fragilità affrontata. Sono migliaia i viaggi che ogni anno vengono garantiti dai volontari, che si muovono in tutta la città metropolitana ma anche fuori dai confini veneziani.



È possibile accedere al servizio tramite:

- Telefonata alla Segreteria: 041 3023178 (lun-ven: 9.00/13.00 e mer 14.00/17.00)

- Invio del modulo compilato a stacco@csvvenezia.it (scarica il modulo dal sito www.csvvenezia.it , sezione progetti, Stacco Venezia)

- Compilando il modulo online (sempre nel sito www.csvvenezia.it, sezione progetti, Stacco Venezia)