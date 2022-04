Jesolo, ripascimento: spiaggia pronta entro il 15 maggio

La spiaggia di Jesolo sarà pronta entro il 15 maggio. La data è emersa nel corso dell’incontro che si è svolto oggi in Comune, tra la Federconsorzi, l’assessore al demanio Esterina Idra e i rappresentanti delle aziende che hanno vinto l’appalto. Un incontro che era stato organizzato per fare il punto della situazione, di fatto alla vigilia dell’inizio di una nuova stagione balneare, per stabilire, di conseguenza, un crono programma dei lavori necessari per il ripascimento. «Era importante dare delle risposte certe alla città che, con le festività di Pasqua, vede ripartire la stagione turistica», ha commentato il presidente di Federconsorzi, Renato Martin.

Le operazioni di trasporto sabbia per il ripascimento in zona Pineta dirette dalla ditta Gregolin, vincitrice della gara d’appalto indetta dal comune di Jesolo, con l’ausilio dei mezzi dell’impresa sub-appaltatrice Rodighiero, inizieranno martedì 19 aprile, attraverso il prelievo della sabbia dalla contro-duna realizzata dal tratto di arenile dello Stabilimento Casa Bianca, andando verso Est, fino all'arenile fronte Croce rossa. Successivamente, la ditta Zamberlan proseguirà con lo spianamento, mano a mano che la controduna verrà prelevata dal tratto interessato.

Per quest’anno la sabbia recuperata da contro-duna della zona centrale, circa 13.500 mc, nonché un deposito già presente in via Aleardi di circa 8.000 mc, altri 16.000 mc ricavati da un cantiere del comparto 35, ammonta a un totale di circa 38.000 mc, da sommarsi a quella già raccolta tramite le dune in ogni consorzio/stabilimento balneare nel tratto interessato e alla sabbia utilizzata per un ulteriore ripascimento tramite intervento della regione Veneto nel tratto di arenile nei pressi della foce del Piave, quest’ultimo con una quantità di sabbia di circa 70-80mila mc.