Riprendono i voli quotidiani tra Venezia e New York

Delta Air Lines ha ripreso oggi, lunedì 11 marzo, i suoi voli no stop tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e il John Fitzgerald Kennedy di New York. Inoltre, per la prima volta, la compagnia aerea offrirà due voli da Tessera per Atlanta, riprendendo entro il mese di marzo il suo collegamento senza scali, e aggiungendo un secondo volo per tutta l’estate.

La compagnia, nello specifico, opererà un totale di 17 voli settimanali tra Venezia e gli Stati Uniti durante il periodo di picco della stagione estiva e offrirà voli in coincidenza per oltre 200 città in tutto il nord America e oltre. «La ripresa dei collegamenti di Delta Air Lines verso gli hub di New York e Atlanta conferma la crescita costante dei flussi tra Venezia e il Nord America, che con oltre un milione di passeggeri nell’ultimo anno hanno ampiamente superato i volumi del 2019», ha commentato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation di Save. L’incremento a 10 frequenze settimanali sulla rotta Venezia-Atlanta «amplierà ulteriormente l’offerta di destinazioni in connessione con il nord, centro e sud America».

«Quest’estate Delta offre ai propri passeggeri una scelta ancora maggiore di collegamenti tra Venezia e gli Stati Uniti con il volo per New York e con un’operatività potenziata per Atlanta, il principale hub al mondo», ha detto Matteo Curcio, senior vice president per Europa, Medio Oriente, Africa e India della compagnia aerea - Una delle destinazioni più belle al mondo, Venezia è molto popolare fra i viaggiatori statunitensi, e i nostri collegamenti rappresentano anche importanti opportunità di business e di turismo per la città e la regione, ed una impareggiabile occasione per i veneti di scoprire destinazioni diverse attraverso le Americhe».