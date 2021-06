Aeroporto Marco Polo: aumentano i voli e riaprono negozi e servizi

All’aeroporto Marco Polo di Venezia aumentano i voli e riaprono negozi e servizi per i passeggeri. Con la stagione estiva, il traffico compie un balzo in avanti, stimolato dalla campagna vaccinale ora aperta a tutta la popolazione, dagli annunci relativi al green pass europeo dal primo luglio, dall’estensione dei voli Covid-tested allo scalo lagunare.

I voli

In quest’ultima settimana la media dei passeggeri è stata di 8.500 persone al giorno, in progressivo aumento rispetto alle settimane precedenti. Negli ultimi 15 giorni, alla programmazione dei voli già avviata, si è aggiunta la ripresa dell’operatività da parte di molti vettori: Aegean Airlines su Atene, Tunisair su Tunisi, Air Arabia Maroc su Casablanca, Eurowings su Dusseldorf. Altre compagnie hanno ampliato la loro offerta: Volotea con voli su Nantes, Atene, Alghero, Skiathos, Minorca, Heraklion; easyJet con il collegamento su Berlino. Tra il 25 e il 27 giugno si riattiveranno le linee su Nizza e Amsterdam di easyJet e Amburgo di Eurowings, mentre riprenderanno a volare Tap su Lisbona e Sas su Copenaghen. L’estensione al Marco Polo della procedura dei voli covid-tested ha inoltre accelerato la ripresa dei collegamenti intercontinentali: il primo luglio partirà Emirates su Dubai, il 3 luglio Delta Air Lines su New York Jfk, il 6 agosto ancora Delta su Atlanta. In questo quadro di progressivo recupero del traffico i servizi dello scalo, rimasti chiusi durante i difficili mesi della pandemia, stanno riaprendo, riportando gradualmente il Marco Polo alla sua normalità.

I servizi

Non solo negozi e punti di ristoro disponibili su una superficie di circa 3.500 metri quadri, (il 60% del totale) ma, a partire dal primo luglio, anche la Sala Vip, il Moving Walkway di collegamento tra il terminal e la darsena, e il fast track, la corsia preferenziale ai varchi di sicurezza dedicata ai clienti delle compagnie aeree aventi titolo e ai detentori della Card Il Milione, il programma di fidelizzazione implementato da Save. Anche i parcheggi dell’aeroporto stanno riaprendo, in particolare saranno disponibili tutti i livelli del park multipiano. Tra i servizi dello scalo ci sono le due postazioni per i tamponi rapidi, una al Park 4 vicino alla darsena, l’altra situata in sala arrivi che collaborerà con Save anche per la gestione dei voli Covid-tested.