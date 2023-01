Hercule Poirot sbarca a Venezia: al via le riprese del nuovo film di Kenneth Branagh

Dopo il grande successo dei film Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, Kenneth Branagh torna a vestire i panni di Hercule Poirot, il celebre investigatore belga nato dalla penna di Agatha Christie.

Vera protagonista del nuovo lungometraggio sarà proprio Venezia che, in questi giorni, ospita la produzione di A Haunting In Venice, il nuovo sconvolgente thriller soprannaturale ispirato al romanzo Poirot e la strage degli innocenti. Tra le calli e i campi della città lagunare si aggira quindi il noto commissario, accompagnato da un cast stellare che comprende Riccardo Scamarcio, Jamie Dornan e Tina Fey.

Il film, che arriverà nelle sale americane nel 2023, è ambientato nel capoluogo veneto del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti. Ormai in pensione, Poirot partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale. Quando uno degli ospiti verrà assassinato, il detective si ritroverà in un mondo sinistro di ombre e segreti.

«Ambientato in una città così incantevole dal punto di vista visivo, questo film rappresenta un'opportunità straordinaria per noi registi – aveva dichiarato in precedenza Kenneth Branagh –. Stiamo assaporando la possibilità di offrire qualcosa di veramente da brividi al nostro fedele pubblico cinematografico».

Le riprese, seguite dalla società di produzione Mestiere Cinema, si svolgono oggi in Piazza San Marco ma, fino al 13 gennaio, toccheranno diverse parti della città come la Scala del Bovolo e Palazzo Malipiero.