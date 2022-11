Venezia, il cast di Disclaimer in laguna per le riprese

Il grande cinema torna a Venezia. In questi giorni, infatti, sono in corso le riprese di "Disclaimer" o "La vita perfetta", serie di Apple Tv diretta dal regista premio Oscar Alfonso Cuaron. In molti si saranno accorti della presenza dei protagonisti, delle comparse e di telecamere e microfoni tra le calli della città.

All'interno del cast della serie tv ci sono anche le star di Hollywood Cate Blanchett e Kevin Kline. La troupe rimarrà nella città d'acqua fino a lunedì e non sarà l'unica.

«Sono in arrivo altre grandi produzioni d'oltreoceano nelle prossime settimane - ha scritto su Facebook l'assessore Simone Venturini -. Negli ultimi mesi sono decine i film documentari, spot e serie che hanno avuto come cornice la nostra città, segnale che Venezia è tornata centrale per il mondo del cinema grazie alla sua magia e grazie a un lavoro durato anni per agevolare le iniziative in questo settore, con ricadute positive in termini soprattutto di posti di lavoro».