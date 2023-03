Parte la riqualificazione del borgo di Cortellazzo

Al via la riqualificazione del borgo di Cortellazzo a Jesolo. L’amministrazione comunale ha illustrato ieri il progetto durante un incontro pubblico. L’obiettivo è quello di investire sulle caratteristiche rappresentative della storia della frazione per fare in modo che siano un volano di sviluppo dell’area e uno strumento attrattore per i turisti.

Gli ambiti di intervento previsti sono il giardino del nuovo museo, via Cristoforo Colombo, l'area scivolo e il pontile lungo il canale Cavetta e piazzetta del Bersagliere con la contestuale riqualificazione della pescheria esistente. Il progetto, inoltre, contempla la realizzazione di altri interventi pur non facenti parte dello studio di fattibilità: una ciclabile in via Massaua, la connessione del percorso per biciclette verso la Laguna del Mort e lo sviluppo di un itinerario lungo le sponde del fiume Piave.

Il progetto prevede l'istituzione di tre zone 30 nell'area centrale di piazzetta del Bersagliere, nel primo tratto di via Cristoforo Colombo e infine lungo via Massaua. Ci saranno poi il rifacimento della pavimentazione e del manto stradale e nuova segnaletica. Nel porticciolo è previsto l'incremento dei posti barca con riqualificazione della darsena e delle sue aree tecniche a servizio dei pescatori, la sistemazione degli attracchi e il rifacimento del pontile e della banchina. Per ciò che riguarda l'accoglienza, è prevista la realizzazione di un itinerario naturalistico e culturale andando così a creare un vero e proprio museo diffuso.

Enogastronomia, natura e storia

La riqualificazione del borgo di Cortellazzo, però, non si limita alle opere infrastrutturali. L'amministrazione prevede, infatti, la valorizzazione dell'area con esperienze benessere, di gusto e dinamiche di racconto con un ventaglio di eventi distribuiti nel corso dell'anno in modo da garantire continuità nel tempo, andando a integrare l'idea di un museo diffuso sul territorio. «Cortellazzo è una parte di Jesolo ricca di storia e con un’anima propria, radici profonde e caratteristiche uniche – dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. Per molto tempo è stata considerata come una semplice frazione ma questo progetto ha l’obiettivo di inserire Cortellazzo come borgo nel contesto della città, sfruttare queste sue peculiarità e farle conoscere per arricchire l’offerta turistica. Enogastronomia, natura e storia sono ciò che Jesolo può proporre a Cortellazzo a tutti coloro che vengono a visitarla in ogni periodo dell’anno. Non possiamo più farne a meno».

Le origini del borgo

Il nucleo storico di Cortellazzo collocato nei pressi della foce del Piave e all’imbocco del Canale Cavetta, parte significativa della via d’acqua denominata “Litoranea Veneta”, vanta una storia antica quale approdo fluviale e crocevia dei collegamenti tra la laguna e l'area friulana. Le sue origini risalgono al 1600, quando la repubblica Serenissima terminò lo scavo del canale Cavetta. Il borgo fu interessato da numerose vicissitudini nel corso della storia dapprima con la deviazione del tratto terminale del Piave, in seguito quale postazione difensiva Veneziana (con la presenza poco lontano dalla riva destra del Cavetta di un forte), poi quale teatro di aspre battaglie durante il primo conflitto mondiale.

Ad oggi conserva ancor la sua funzione di nucleo produttivo incentrato sull’attività della pesca e del pescaturismo affiancato dalla più recente economia derivante dal diportismo e dalla residenzialità turistica. Infatti, appena a nord della centrale piazza del bersagliere sono insediati la Darsena Marina di Cortellazzo e i residence turistici. Testimoniano questa vocazione sia i luoghi fisici che le attività immateriali che ruotano attorno a questo insediamento: la darsena e gli approdi lungo la sponda sinistra del Piave appena all’imbocco del Cavetta, l’edificio della storica pescheria che si affaccia sulla via principale all’imbocco di viale Oriente, i ristoranti tradizionali a base di pesce.