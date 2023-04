L'ex ospedale del Lido diventerà "Mare": un polo tecnologico per il settore medico

Un hub tecnologico per attrarre talenti e investimenti internazionali, favorendo la cooperazione tra università, ricercatori e imprese. Un parco tecnologico che si concentrerà sullo sviluppo di applicazioni innovative e di intelligenza artificiale per il settore medico. Dopo l'accettazione dell'offerta vincolante per l'acquisto dell'area dell'ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia da parte di Cdp Real Asset Sgr lo scorso anno, Mare, un progetto voluto dall'imprenditore tedesco Frank Gotthardt, è stato ora presentato ufficialmente al pubblico.

Non solo tecnologia

Il progetto, situato nei pressi dell'aeroporto Nicelli, rifunzionalizzerà un'area di 48mila metri quadri che è in larga parte abbandonata. Secondo i promotori, il piano sarà attuato «nel rispetto dell'ecosistema e dei criteri di conservazione» del sito. Il campus ospiterà quasi mille ricercatori e dipendenti, offrendo strutture residenziali, ristoranti, un centro fitness e un asilo. Allo stesso tempo, assicura l'imprenditore, saranno restituiti alla fruibilità pubblica luoghi iconici come il Teatro Marinoni e la Chiesa di Santa Maria Nascente. La variante urbanistica prevede anche la rinuncia della capacità edificatoria nell’area della Favorita di 12mila metri quadrati previsti dal 2012, per destinarli ad aree per spazi verdi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport.

Nuova vita a un luogo per anni abbandonato

Frank Gotthardt, fondatore e chairman di CompuGroup Medical, immagina Mare come «un ecosistema vibrante per l'industria della sanità digitale. Ho dedicato tutta la mia vita - spiega - alla ricerca e allo sviluppo delle tecnologie più innovative per sostenere gli operatori sanitari e garantire migliori condizioni di salute alle persone, perché credo fermamente che le corrette informazioni mediche, nel posto giusto al momento giusto, possano salvare la vita, prevenire le sofferenze e aiutare a curare le malattie. Negli anni Trenta, l’Ospedale al Mare ha curato migliaia di persone ogni anno; presto Mare consentirà di migliorare la salute e di offrire nuove possibilità di cura a milioni di persone in tutto il mondo».

«Dopo anni di lavoro fatto in silenzio – ha sottolineato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro – si concretizza un percorso che rigenererà e darà una nuova vita ad un luogo per anni abbandonato, ma che rappresenta un simbolo per il Lido e per l’intera Venezia. Un progetto che punta alla conservazione e valorizzazione delle strutture e che garantirà non solo la salvaguardia del monoblocco e dei servizi offerti ma anche la possibilità, in un prossimo futuro, di mantenerli e valorizzarli all’interno di una struttura ancor più moderna e funzionale».