Più di 2 milioni di euro per la riqualificazione del parco Bissuola

Due milioni e trecentomila euro del Pnrr per la valorizzazione del parco Bissuola. Sono i fondi stanziati dall'amministrazione comunale di Venezia nel progetto definitivo per la riqualificazione delle strutture di aggregazione degradate del polmone verde mestrino.

Il progetto di riqualificazione del parco

La proposta progettuale riguarda una serie di interventi alle strutture aeree in cemento armato presenti nel piazzale Divisione Acqui e la riqualificazione e l’adeguamento tecnico-funzionale dell’immobile prospiciente al piazzale. Previsto anche un intervento di risanamento esterno del fabbricato in prossimità dei campi da tennis, che secondo l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, «dovrà garantire la massima flessibilità di utilizzo». I lavori avranno inizio, secondo il cronoprogramma, subito dopo l'estate.

Sono numerosi gli interventi che negli ultimi anni hanno interessato il parco. La demolizione dei cosiddetti "cubi" di Piazzale Divisione Acqui, resasi necessaria «per contrastare lo spaccio e il degrado che si stava verificando in quell'area», ha sottolineato Zaccariotto. Sono seguiti la realizzazione della nuova copertura della pista di pattinaggio e il completamente delle opere per consentire la riapertura del Teatro del Parco. Ultimi in ordine cronologico sono la riqualificazione degli spazi della biblioteca e l'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'ex centro civico, in fase di ultimazione.

«A questi - ha aggiunto l'assessore - si aggiungono poi gli investimenti fatti da Biennale per la realizzazione del Centro di informatica musicale multimediale, e quelli portati avanti per i tantissimi interventi di valorizzazione degli spazi e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e delle piante del parco, per quasi 2 milioni di euro».