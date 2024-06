Inaugurata la nuova piastra del parco Piraghetto. Sport e street art nel ricordo di Riccardo e Tobia

Il nuovo volto della piastra polivalente del parco Piraghetto è l'opera di street art che colora il fondo del campo da basket vincitrice del concorso “ART X TER - Portiamo l’arte in campo”, promosso dal Comune di Venezia con l'associazione "R&T Ikigai". Un grande pallone a spicchi stilizzato, creazione dell'artista Giuseppe De Martino, nome d'arte giuseppeamed, è la proposta selezionata da un'apposita giuria tra le oltre cinquanta arrivate da giovani artisti under 35 di tutta Italia.

Il taglio del nastro oggi pomeriggio, alla presenza anche dell'associazione R&T Ikigai, nata in ricordo di Riccardo Pastrello e Tobia De Eccher, due giovani appassionati di basket morti nel 2022 in un incidente stradale. A loro è stata dedicata l'inaugurazione e il pomeriggio di festa proseguito con il torneo di basket che ha visto protagonisti tanti piccoli cestisti under 13 mentre domani, domenica 16 giugno, andrà in scena la seconda edizione del torneo TreXTer. A raccontare la realizzazione dell'opera street art è stato l'architetto Andrea De Eccher, padre di Tobia: «Abbiamo voluto restituire qualcosa di bello al quartiere - ha detto -. Quando abbiamo proposto al Comune di Venezia la riqualificazione di questo campo, dove Riccardo e Tobia spesso venivano a giocare, abbiamo trovato la massima disponibilità. Era già in corso la riqualificazione della piastra, da qui l'idea di arricchirla con un'opera d'arte grazie al contributo di tanti giovani artisti che hanno partecipato al concorso lanciato insieme al Comune».

Quello presentato oggi è un ulteriore tassello del più ampio intervento di riqualificazione delle piastre polivalenti presenti sul territorio comunale finanziato con fondi Pnrr per un importo complessivo di 1.750.000 euro.