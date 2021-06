Piazza Mazzini si fa più green

Più verde in piazza Mazzini a Jesolo: nel cuore della città balneare guadagnano spazio aiuole e isole verdi per migliorare il contesto urbano e sostenere le attività che si avvarranno dell’ampliamento dei plateatici nel luogo simbolo della movida cittadina.

La grande seduta in legno trasformata in prato con decorazioni floreali, alberature e luci led a illuminare. Poi isole verdi distribuite in maniera uniforme su gran parte dello spazio pubblico: un volto green al “salotto” all’aria aperta di Jesolo, un ambiente più vivibile e gradevole. La presentazione domani, mercoledì 2 giugno, alla presenza del sindaco Valerio Zoggia e dell’assessore alle Attività Produttive, Alessandro Perazzolo, oltre ai rappresentanti del Comitato Mazzini e del distretto del commercio del Litorale.

I lavori di miglioramento sono stati eseguiti dal comitato con la collaborazione di Jesolo Patrimonio secondo principi di sostenibilità e compatibilità ambientale. Tra questi vasi con piante verdi, piccole aiuole con corteccia ed erba sintetica, elementi temporanei di arredo. Spicca il rivestimento verde della grande panchina che diventa il pezzo forte dell’intervento, con un impianto di illuminazione a led di nuova generazione in grado di cambiare colore a seconda delle situazioni e degli eventi della stagione estiva.

«Piazza Mazzini si migliora e si abbellisce con una svolta green di pregio che vede il comitato coinvolto in questo progetto di riqualificazione. Il nuovo aspetto della piazza darà un impulso alla frequentazione di questo importante spazio urbano rivolto anche alle famiglie oltre che al pubblico giovane con l’auspicio che questo possa contribuire a vivere piazza Mazzini in modo più misurato e rispettoso delle esigenze di tutti - commentano il sindaco Zoggia e l’assessore Perazzolo -. Per i pubblici esercizi il nuovo arredo urbano fungerà da incentivo per attrarre ospiti e avventori». L'iniziativa rientra nel contesto più ampio del distretto del commercio del Litorale che negli ultimi anni ha consentito di valorizzare e promuovere aree come via dei Mille, piazza Kennedy, con il rifacimento degli spazi del mercato, via Dante e la pineta».