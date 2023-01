Riapre la Gabelli a Lido dopo i lavori

Tornano a scuola gli alunni dell'istituto Aristide Gabelli al Lido. Sono giunti al termine infatti i lavori di adeguamento dello stabile. L'intervento appena concluso, dicono i tecnici dell'assessorato ai Lavori pubblici, è servito a riqualificare la scuola dell’infanzia, riorganizzando gli spazi interni. Inoltre c'è stato l'adeguamento impiantistico e igienico-sanitario superando le barriere architettoniche. «La distribuzione degli spazi interni è stata aggiornata ai vigenti standard normativi - argomenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Zaccariotto - ricavando nuovi vani di servizio, quali la sala insegnanti, un locale spogliatoio e anti spogliatoio, nonché una nuova accoglienza e un vano per la porzionatura dei pasti, ora accessibile in modo indipendente dall’esterno».

«Sono state rinnovate le finiture in tutti gli ambienti, con la posa di nuovi serramenti (porte e finestre), il rifacimento della pavimentazione e la realizzazione di nuove controsoffittature, al fine di migliorare il comfort negli spazi interni», prosegue l'assessore. L’intervento ha comportato un costo complessivo di 290.000 euro, finanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia, che ha consentito in questi anni di poter eseguire interventi di recupero, tutela, conservazione e rifunzionalizzazione di numerosi edifici del Comune.

«L’adeguamento igienico sanitario è consistito nel rifacimento integrale dei servizi igienici destinati ai bambini, ai docenti e al personale ausiliario, incrementando il numero di bagni per adeguarli al numero dei bambini iscritti ed alle persone con disabilità. Il rifacimento ha interessato anche l’impianto elettrico - precisa Zaccariotto - che ora è dotato di moderne lampade a led, a risparmio energetico. I lavori infine hanno migliorato l’accessibilità alla scuola, tramite la realizzazione di apposite rampe di accesso».