Riqualificazione di scuole e palestre, tre progetti per accedere al Pnrr

È di circa 2.5 milioni di euro l'ammontare dei tre progetti che il Comune di Chioggia ha preparato ed inviato al Ministero dell'Istruzione per richiedere i fondi del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Due progetti fanno parte della “Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” con la riqualificazione architettonica e funzionale della palestra della scuola “Don Milani” e della palestra della scuola “M. Merlin”. Mentre il terzo progetto è relativo alla “Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” con la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di Brondolo.



La giunta comunale, nei giorni scorsi, ha approvato le deliberazioni con gli studi di fattibilità tecnico-economica dei tre progetti e gli uffici hanno poi provveduto a rispondere ai relativi avvisi pubblici. La palestra della scuola “Don Milani” è situata in via Domenico Schiavo a Sottomarina ed è stata costruita nei primi anni '80 a servizio della scuola primaria. La struttura presenta la necessità di interventi di manutenzione, in quanto sono presenti molti wc chiusi, i serramenti non garantiscono la tenuta dell'acqua e dell'aria, gli impianti sono ormai obsoleti e la struttura dell'involucro edilizio non garantisce il comfort necessario, oltre che le prestazioni energetiche previste dalle normative in vigore. Inoltre, è significativa la presenza di risalita dell'umidità che provoca scrostamenti delle pareti e distacchi della pavimentazione. Il progetto prevede le seguenti lavorazioni: un impianto solare termico e fotovoltaico; il rifacimento degli spogliatoi; nuovi arredi e pavimentazione della palestra; nuovi serramenti e il cappotto termico e imparmeabilizzazione, che dovrebbero garantire un salto di due classi energetiche. Inoltre, l'adeguamento sismico e un impianto performante di trattamento d'aria.



La palestra a servizio della scuola primaria “M. Merlin” è ubicata in viale Mediterraneo a Sottomarina ed anche qui è necessario un rinnovo degli impianti, degli spogliatoi, degli arredi, della pavimentazione, nuovi serramenti, cappotto termico e adeguamento sismico della struttura, anch'essa risalente ai primi anni Ottanta. La struttura della scuola dell'infanzia di Brondolo richiama, invece, un intervento da eseguire sulle superfici esterne, soprattutto la facciata nord e una necessità generale di miglioramento delle prestazioni energetiche per garantire il comfort necessario accompagnato al risparmio. In generale, si adegueranno tutti i locali della scuola. Anche qui la riqualificazione architettonica e funzionale, come per le palestre sopra citate, passa dal rifacimento degli impianti, dei servizi igienici, delle pavimentazioni e dei serramenti, del cappotto e la copertura, come per l'adeguamento sismico. Al piano terra della scuola è presente anche un locale che attualmente è utilizzato come deposito, ma che ha le caratteristiche per poter essere inserito nel volume del fabbricato come possibile ampliamento: è scopo del progetto anche l'aumento del servizio con la maggiorazione dei posti disponibili per l'iscrizione, passando da 26 a 56 bambini.



«Il Pnrr è una grande occasione anche per il mondo della scuola – commenta il sindaco Mauro Armelao – abbiamo presentato tre progetti, due sull'avviso delle palestre e uno sugli asili nido e infanzia. Stiamo cogliendo tutte le opportunità possibili per il miglioramento della nostra città e dei suoi servizi, senza farci trovare impreparati. Continuiamo a lavorare per ottenere il risultato e ringrazio i dipendenti comunali, che stanno lavorando con grande impegno».



«Prevediamo di creare nuovi posti per la scuola dell'infanzia di Brondolo – aggiunge l'assessore ai Lavori Pubblici Elisabetta Griso – adeguando gli spazi a piano terra, oggi, in parte, occupati, in maniera programmata, anche dalla limitrofa scuola primaria. Quest'ultima, invece, sarà interessata da un ampliamento, che è inserito nel piano triennale e finanziato con fondi di legge speciale (l'incarico di progettazione è già stato affidato)».