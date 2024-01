Via libera alla riqualificazione di spazi culturali al parco Albanese-Bissuola

Un nuovo progetto per la riqualificazione della struttura per spettacoli al centro civico del parco Albanese-Bissuola di Mestre. Un investimento di 2 milioni e 752 mila euro. L’obiettivo è di valorizzare l’immobile prevedendo alcune opere di miglioria sia all’ esterno che negli spazi interni al fine di potenziare le attività culturali, i laboratori e gli eventi promossi dal Comune di Venezia congiuntamente a Biennale.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Sono previsti due ampliamenti, che permetteranno il potenziamento del centro di informatica musicale e multimediale (CIMM) di Biennale, collocato al piano interrato, e la creazione di un nuovo volume annesso all’attuale aula studio al piano terra, da destinare a caffetteria/luogo di aggregazione, ad utilizzo del centro civico, del teatro e dell’intero parco. Inoltre, il progetto prevede interventi puntuali di riqualificazione delle facciate esistenti, con particolare riguardo al prospetto sud, che si affaccia sulla grande vasca del Parco, tramite la realizzazione di un nuovo sistema schermante in lamiera forata.

Si tratta di un progetto che ha l’obiettivo di sviluppare un nuovo centro di aggregazione per il quartiere, grazie all’inserimento di nuove funzioni attrattive. «Una riqualificazione - evidenzia il sindaco Luigi Brugnaro - che si aggiunge a quanto abbiamo già investito sul parco Albanese-Bissuola. Un restyling completo dell'area verde, che era stata trascurata e mal frequentata, iniziato otto anni fa e mirato al suo rilancio. Abbiamo iniziato con la demolizione dei cosiddetti "cubi" di piazzale Divisione Acqui, come attività concreta per contrastare lo spaccio e il degrado che si stava verificando in quell'area, proseguendo con tanti interventi di valorizzazione degli spazi e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante e del verde, anche attrezzato, del Parco. Non dimentichiamo la realizzazione della nuova copertura della pista di pattinaggio nel lato di Via Tevere e la riapertura del Teatro al Parco». Una riorganizzazione che ha riguardato anche gli spazi della biblioteca. Nel 2024 sarà messa in sicurezza l'accessibilità, anche ciclabile, fra le vie Tevere e Bissuola, attraverso l’inserimento di una rotatoria a raso a tre bracci che favorisca l’immissione dei veicoli sulla strada principale ed allo stesso tempo riduca le velocità di transito.