Jesolo, al via la riqualificazione dello stadio Picchi

Jesolo investe sugli impianti sportivi. L’amministrazione comunale ha definito un percorso di sistemazione e valorizzazione delle strutture cittadine che partirà dallo stadio Armando Picchi, impianto storico che subì una profonda ristrutturazione nei primi anni Duemila, palcoscenico di eventi di carattere internazionale nonché sede di allenamento per molti giovani atleti jesolani. Ora sono due i progetti che l’amministrazione comunale ha deciso di indirizzare sulla struttura.

Un nuovo campo d’allenamento

Il primo intervento ricade nel contesto del beneficio pubblico di un permesso a costruire che verrà proposto questa sera alla valutazione del consiglio comunale. Il permesso convenzionato, frutto di un accordo tra l’amministrazione e il privato per un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale in via Aquileia, prevede infatti la realizzazione da parte della ditta di un nuovo campo d’allenamento nel complesso dello stadio Picchi. Il nuovo terreno di gioco sarà lungo 63 metri e largo 36, inoltre sarà dotato di impianto di illuminazione e di irrigazione.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Riqualificazione degli impianti

Il secondo progetto è quello avanzato da parte del Comune di Jesolo nel contesto della candidatura ai contributi ministeriali previsti dall’avviso pubblico “Sport e periferie 2023”. Nello specifico, la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento e l’adeguamento dello stadio Picchi che prevede l’impermeabilizzazione della copertura delle tribune, la riqualificazione dell’impianto elettrico e la sostituzione delle lampade con tecnologia al led, infine l’adeguamento del pavimento delle docce. Per la realizzazione dei lavori è prevista una spesa totale di un milione di euro che, qualora il Comune di Jesolo risultasse beneficiario, verrebbe finanziata per 700mila euro con fondi ministeriali e per i restanti 300mila con risorse proprie.

«Entrambi gli interventi si inseriscono in un percorso più ampio deciso dall’amministrazione per adeguare, sistemare e migliorare gli impianti sportivi della città dove ogni giorno migliaia di jesolani, tra cui anche tantissimi bambini e ragazzi, praticano sport – spiegano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti e l’assessore allo sport Martina Borin -. Da un lato il nuovo approccio adottato per i permessi convenzionati ci consentirà di avere a costo zero un nuovo campo d’allenamento al Picchi, dall’altro cerchiamo di intercettare fondi statali per realizzare interventi strutturali che l’impianto attende da molto tempo».