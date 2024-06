Approvata la convenzione per la riqualificazione del centro sportivo VeniceSportVillage

«È intenzione della società modificare l’impianto sportivo andando a convertire un terreno già in uso da decenni, ma da alcuni anni ormai in disuso, prevedendo in tal modo una riqualificazione dell’area sportiva». A parlare è Massimiliano De Martin, assessore all'urbanistica di Venezia, dopo l'approvazione da parte della giunta della delibera per la riqualificazione del centro sportivo VeniceSportVillage a Mestre.

Il progetto

I proprietari si impegneranno a individuare, di concerto con il settore sport del Comune, iniziative di promozione della pratica sportiva in particolare rivolte alle fasce giovanili delle associazioni operanti nel territorio comunale o istituti scolastici, ponendo a disposizione le proprie strutture sportive per il gioco del padel e del beach volley e relativi servizi. In particolare, sarà messo a disposizione del Comune l'uso di un campo da "calcio a 5" e uno da padel. L'utilizzo avverrà con l’applicazione della tariffa comunale da parte di cittadini non soci. Comune e società si impegneranno anche a promuovere attività con persone con disabilità o attività con le scuole e ad adottare un codice etico da far rispettare ai propri allenatori, atleti e familiari. «Il miglioramento e l'implementazione degli impianti sportivi passa anche dalla collaborazione tra pubblico e privato - spiega il vicesindaco e assessore allo sport Andrea Tomaello -. In Italia la presenza di strutture dedicate allo sport è nettamente inferiore rispetto alle altre nazioni europee, dobbiamo continuare a creare luoghi sicuri e aperti per poter svolgere sport con un focus dedicato ai giovani e alle persone più fragili».