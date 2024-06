Jesolo, inizia il percorso di riqualificazione di via Bafile. Già pronti 4,5 milioni

L’amministrazione comunale di Jesolo ha iniziato a definire il percorso che condurrà alla riqualificazione totale degli assi commerciali di Jesolo: via Bafile con i suoi prolungamenti a est ed ovest. L’ambizioso progetto vedrà il coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei cittadini e si svilupperà nel corso dei prossimi anni. Per la realizzazione dei primi interventi, però, si potrà già contare su un fondo di 4,5 milioni di euro accantonati nel recente passato attraverso svincoli alberghieri.

Un tavolo di lavoro

L’iter è infatti iniziato nei giorni scorsi con una prima riunione propedeutica alla definizione di criticità, necessità e bisogni sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli anni per le diverse competenze. A questa prima fase ne seguirà una successiva con la costituzione di un vero e proprio tavolo di lavoro a cui siederanno organi politici, tecnico-amministrativi nonché i principali portatori di interesse. Con loro anche le società in house Jesolo Patrimonio srl, Jtaca srl, Veritas e le più rappresentative associazioni di categoria quali Aja, Ascom e Confartigianato.

«Abbiamo avviato quello che riteniamo sia uno dei principali obiettivi del mandato, ma soprattutto un lavoro ambizioso che vogliamo consegnare al futuro per disegnare uno sviluppo della nostra città partendo da quello che a tutti gli effetti è il nostro centro commerciale all’aperto – dice il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. Immaginiamo una nuova via commerciale, con un nuovo volto estetico ma anche con interventi importanti in termini di viabilità, vivibilità, sicurezza, valorizzazione della rete commerciale e sostenibilità ambientale».

