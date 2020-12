Al via il risanamento del ponte lungo il Livenza, fra San Donà e Caorle

Il sindaco della Città metropolitana Luigi Brugnaro ha firmato il decreto per il risanamento e il consolidamento del ponte lungo il fiume Livenza, tra San Donà e Caorle, in località Porto Santa Margherita, in strada provinciale 54. Un investimento di 1.600.000 euro finanziato dal ministero dei Trasporti.

Il progetto prevede la demolizione della campata centrale e di quelle di estremità e loro ricostruzione e quindi la predisposizione di sistemi di ritenuta meccanici in corrispondenza delle selle gerber, delle pile e delle spalle, per impedire la perdita dell’appoggio in caso di sisma e per contrastare lo spostamento laterale dell’impalcato. Verrà poi effettuato un risanamento dei calcestruzzi. Gli interventi di risanamento e consolidamento strutturale prevedono la preventiva rimozione, per quanto possibile, degli spessori di calcestruzzo e la demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza; dovranno essere rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non perfettamente aderenti. Nelle zone di calcestruzzo meno ammalorate e dove non risulta necessario ricostruire si provvederà alla rasatura delle superfici. Il ponte risale al 1971, a travata, costituito da cinque campate di lunghezza totale 123 metri.

L’impalcato è largo 11 con due corsie di marcia da 3.75 metri ciascuna e con la presenza di due marciapiedi sui lati. La campata centrale è costituita da sette travi in cemento armato precompresso ed è sostenuta da due selle gerber realizzate sulla porzione a sbalzo delle travate laterali. L'intervento è tra quelli programmati dalla Città metropolitana in seguito al monitoraggio e alla mappatura di tutti i manufatti e ponti presenti sulle strade provinciali del territorio.