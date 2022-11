Guida Michelin 2023, tutti i ristoranti stellati di Venezia e provincia

Con 385 stelle, la Guida Michelin 2023 mostra un nuovo record di qualità per la gastronomia in Italia, con tanti giovani chef premiati, ben 20 sotto i 35 anni. Molte le conferme a Venezia e in provincia, in alcuni casi anche a fronte del cambio di guida in cucina: è il caso dei ristoranti veneziani Oro Restaurant, Local, e Wistèria, che hanno mantenuto, rispetto allo scorso anno, il prestigioso riconoscimento.

Sono due i ristoranti veneziani più rinomati, unici ad aver confermato le 2 stelle: Glam di Enrico Bartolini, all'interno di Palazzo Venart a Venezia, e l'Antica Osteria Cera a Lughetto di Campagna Lupia. Sono invece 6 i ristoranti con 1 stella Michelin: Local, Oro Restaurant, Quadri, Venissa e Wistèria nella città storica e il Ristorante San Martino a Rio San Martino di Scorzè.

2 stelle

Glam di Enrico Bartolini, presso Palazzo Venart in calle Tron a Venezia

di Enrico Bartolini, presso Palazzo Venart in calle Tron a Venezia Antica Osteria Cera, in via Marghera a Lughetto di Campagna Lupia

1 stella