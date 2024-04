Dolo, lavori di riqualificazione al parco Gino Strada

Il parco Gino Strada a Dolo, nel quale ha sede la biblioteca comunale, è da qualche giorno parzialmente inagibile. I fruitori dei servizi offerti da villa Concina e dalla sua barchessa hanno notato transenne, ruspe e operai al lavoro. Sta prendendo forma il progetto di riqualificazione degli edifici, voluto dall’assessorato alla Cultura. In via Comunetto 5 si punta a ristorare l’utenza, in questo periodo disturbata dai rumori del cantiere e dall’impossibilità di godere appieno del parco.

Ѐ infatti iniziato il secondo stralcio dei lavori per la rifunzionalizzazione della barchessa ovest. Entro la fine del 2024 dovrebbe essere restituito alla collettività l’annesso ora parzialmente diroccato che affaccia sul cortile interno a destra del corpo principale della villa. La struttura avrà pareti in vetro e acciaio incastonate nei ruderi del porticato e avrà la funzione di sala espositiva e per incontri pubblici. La tettoia avrà una copertura con impianto fotovoltaico e il cortile sarà abbellito da nuove alberature.

L’annesso così restaurato si collegherà alla barchessa ovest (i cui lavori di rifacimento sono in fase di aggiudicazione) grazie a un corpo perpendicolare nel quale saranno posti gli impianti a servizio del complesso di villa Concina (le opere per la messa a regime della centrale termica si sono concluse). Il prossimo passo sarà la ristrutturazione della barchessa ovest: l’edificio ospiterà al piano terra una caffetteria bistrot e un’aula studio, mentre al piano superiore si aprirà una sala conferenze con palco e cento posti a sedere.