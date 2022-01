Servono subito due appartamenti, il Comune mette 80 mila euro e li fa sistemare

«Con un finanziamento di circa 80 mila euro riusciamo a ristrutturare due appartamenti a Marghera che necessitavano di importanti lavori per poter tornare ad essere messi a disposizione di due famiglie che ne hanno necessità». La giunta ha dato il via libera all'intervento per le due case comunali. «Lavori al via la settimana prossima per renderli disponibili quanto prima», continua l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Zaccariotto, d'accordo con l'assessore alle Politiche della residenza Simone Venturini, e al Patrimonio Paola Mar. Il progetto definitivo, con la fattibilità tecnica ed economica, è redatto da Insula. Gli alloggi del Comune, al momento sfitti, si trovano in via Beccaria a Marghera.

Ristrutturazione completa

La manutenzione straordinaria interna consiste nell’adeguamento e nell’integrazione degli impianti, la sostituzione delle finiture e dei serramenti e la modifica della disposizione per aumentarne la funzionalità. Le lavorazioni previste per eliminare le carenze di queste abitazioni, prevedono: il rifacimento dei sottofondi e dei pavimenti, il rifacimento degli intonaci e dei rivestimenti nei bagni e nelle cucina. Saranno sostituite le porte interne e il portoncino d’ingresso con uno blindato. Anche le finestre saranno nuove e avranno idoneo spessore e guarnizioni per la tenuta dell’aria, con caratteristiche conformi alla normativa sul risparmio energetico.

Impianti

Saranno inoltre rifatti gli impianti elettrici, con canalizzazioni a pavimento e sotto traccia conformi alla vigente normativa, mentre l'impianto termico sarà a pavimento. Caldaie nuove di tipo "c" a condensazione sostituiranno le precedenti, e le verande poste sulle logge e delle controfinestre verranno eliminate. Negli appartamenti verrà il soggiorno con angolo cottura per creare una zona giorno maggiormente fruibile. Saranno nuovi tutti gli impianti idrico-sanitari.