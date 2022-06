L'hotel Bauer chiude per una lunga ristrutturazione

La società Rosewood Hotels & Resorts, catena di alberghi di lusso, prende in gestione lo storico Bauer di Venezia e annuncia l'avvio di una lunga opera di ristrutturazione, che inizierà a novembre e si concluderà nel 2025.

L'intervento interesserà la facciata, la grande scala a chiocciola e vari elementi interni, anche in chiave di efficientamento energetico: alla fine l'albergo disporrà di circa 110 camere, delle quali oltre la metà suite, alcune signature suite e una suite presidenziale. Inoltre, un ristorante e un wine bar al piano terra, un altro ristorante e un bar sul tetto, un giardino pensile, una struttura benessere e una piscina all'aperto con un bar all'ottavo piano. Uno spazio retail di lusso di 3mila metri sarà collocato sul retro dell'edificio, direttamente su campo San Moisè. A occuparsi dei lavori sono l'architetto veneziano Alberto Torsello e il gruppo di interior design Bar Studio.

Proprietario dell'edificio è lo sviluppatore immobiliare Signa. Per il presidente di Signa Italia, Heinz Peter Hager, «questo moderno hotel extralusso è destinato a diventare il nuovo centro di attrazione di Venezia». Il Bauer si aggiunge alla ricca collezione di Rosewood ed è la terza novità annunciata quest'anno dopo altre strutture a Miami e in Arabia Saudita. La società gestisce in tutto 29 hotel e residence di lusso in 17 paesi del mondo, comprese strutture in Toscana e a Roma, oltre che a Londra, Parigi, Madrid e Vienna.