Noale ristruttura palazzo Scotto

In seguito all'approvazione del progetto Più Sprint della Città metropolitana di Venezia con un investimento di 1.650.000 euro Noale ristruttura palazzo Soranzo Scotto (l’attuale Biblioteca in Piazza XX Settembre) per la realizzazione di un polo aggregativo sociale e culturale e per la Pinacoteca Stabile dedicata a Egisto Lancerotto. Sarà recuperato sia il primo piano che il sottotetto che diventerà uno spazio polifunzionale. Nel progetto è prevista la realizzazione di un ascensore che permetterà il collegamento tra i piani e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Saranno adeguati anche i servizi igienici, spiega il Comune, sostituiti i serramenti, pulite le pareti interne ed esterne, mantenuti e restaurati gli intonaci originali e conservati i solai lignei decorati. Ora si passerà alla progettazione esecutiva e il cantiere dovrebbe partire appena la Biblioteca sarà trasferita nella nuova sede di palazzo Carraro. «Un grande lavoro di squadra, tra i tecnici del nostro comune e i colleghi della Città metropolitana di Venezia ha permesso di realizzare perfettamente tutti gli adempimenti necessari per partecipare e accedere a questo importante bando. Ringrazio, in particolare, i dipendenti del settore Lavori Pubblici del nostro ufficio tecnico - afferma il sindaco di Noale, Patrizia Andreotti -. Finalmente, dopo anni di attesa, anche palazzo Scotto tornerà a splendere per diventare uno spazio espositivo polifunzionale che potrà finalmente ospitare la collezione civica lasciata alla città di Noale dal nostro pittore Egisto Lancerotto».