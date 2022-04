Risultati della 4^ giornata serie C dei team veneziani

Nella 4^ Giornata della serie C maschile il bilancio delle quattro formazioni veneziane è piuttosto positivo. Due gli incontri che vedevano vicendevolmente impegnate le formazioni di Tc Mestre e Green Garden con entrambi i derby. Nel femminile squadra incompleta per Tc Mestre.

Giornata caratterizzata dall’incontro maschile Green Garden-Tc Mestre , e, come un classico è finita con un pareggio. Tre a tre. Avanti il Tc Mestre con la sorprendente vittoria di Giovanni Fiorio su Lukas Astraunig del Green Garden. Sorprendente non sulla carta in quanto i due che si sono affrontati avevano la stessa classifica. Sorpresa oltre che nel risultato, nella velocità che ha preso la gara. Subito avanti Fiorio per 6/1 e pareggio per l’austriaco che rendeva lo stesso punteggio al mestrino. Esito rimandato al terzo set dove Fiorio si è dimostrato più atletico vincendo la terza frazione per 6/4. In contemporanea nell’altro campo si davano battaglia Filippo Moggian-Barban che dopo aver vinto la prima frazione su Daniel Buffa per 6/4 subiva la rimonta e perdeva la gara tentando di far girare l’esito a suo favore, senza riuscirci. Sul pareggio i due capitani Alessandro Arena per i padroni di casa e Paolo Boesso per gli ospiti mettevano in gioco rispettivamente Giovanni Orsoni con Edoardo Baldan e bilancia a favore Green Garden. Pareggio stoico di Giovanni Licori, che mezzo acciaccato e sotto di un set, riusciva a rimettere in equilibrio l’incontro andandolo addirittura a vincerlo cogliendo di sorpresa il suo avversario Morgan Andres Bordon. A singoli in pari venivano giocati due doppi che venivano chiusi entrambi in due set. Le coppie erano Fiorio-Boetto Bernath opposti a Buffa-Bordon e Astraunigh-Orsoni con Zambon Rossato.

La prima gara ha visto il vantaggio del Tc Mestre, mentre l’esperienza del “ragioniere” Orsoni ha rimesso in equilibrio l’incontro e rimandato a casa tutti contenti. A girone ultimato si attendono i verdetti ufficiali e la compilazione della griglia playoff e play out. Oltre al giudice di gara Costantino Zorico coadiuvato da Giovanni Napolano sul seggiolone si sono dimostrati buoni arbitri di sedia: Andrea Moro, Thomas Disegna, Andrea Moro, Sofia Gabrieli, Lorenzo Di Giusto, Edoardo Pezzato.