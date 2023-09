Regata storica 2023, vincono Zaniol e Trabuio

Vincono la regata storica 2023 Zaniol e Trabuio. Mentre la sfida remiera delle Università, organizzata dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con l’Università Iuav, il CUS Venezia, con il supporto di Comune di Venezia e Vela S.p.A è stata vinta da Venezia. La competizione si disputa dal 2004 a bordo di galeoni storici. Durante l'evento davanti alla “machina” con cartelli e maschere e mancato alzaremi si è tenuta la protesta per l'assenza di una politica che intenda combattere per la laguna e contro il moto ondoso.

Classifica Regata storica

1 | ROSA | Zaniol Matteo-Trabuio Nicolo’ | 32:34.54

2 | CANARIN | Costantini Simone-Busetto Federico | 32:40.95

3 | CELESTE | Marangon Giacomo-Lazzarini Gabriele | 32:46.45

4 | ARANCIO | Ortica Andrea-Colombi Jacopo | 32:50.24

5 | ROSSO | Bertoldini Andrea-Vecchiato Simone | 32:52.46

6 | VIOLA | Vignotto Rudi-Vignotto Mattia | 33:09.00

7 | MARON | Secco Alessandro-Redolfi Tezzat Ivo | 33:16.16

8 | BIANCO | D’Este Alvise-Colombi Mattia | 33:23.91

9 | VERDE | Boscolo Fabio-Ghezzo Michele | 33:42.09

Donne su Mascarete a due remi

1 | ARANCIO | Bon Silvia-Scarpa Debora | 38:25.80

2 | CANARIN | Tosi Valentina-Ragazzi Giorgia | 38:34.66

3 | VIOLA | Tagliapietra Magda-Catanzaro Romina | 38:38.82

4 | CELESTE | Schiavon Luisella-Vignotto Lara | 38:57.38

5 | ROSSO | Favaretto Margherita-Tagliapietra Giulia | 39:10.68

6 | MARON | Costantini Francesca-Zane Nicole | 39:22.54

7 | VERDE | Almansi Elena-Ghigi Viola | 39:25.57

8 | BIANCO | Nazzari Claudia-Nazzari Sara | 39:40.87

9 | ROSA | Davanzo Luigina-Caporal Mary Jane | 39:44.34

Università

1 | Equipaggio Università Veneziane – CUS Venezia:

Pietro Bonaventura, Pietro Colombo, Sara De Battisti, Stefano Falcone, Davide Menegazzo, Massimo Nensi, Letizia Nuscis, Anita Serena, Matilde Stangherlin, Vittoria Stangherlin

Timoniera: Anna Mao

Allenatori: Sergio Barichello, Alberto Vianello

2 | Equipaggio Università di Copenhagen:

Nicolai Bernsen, Victoria Bjerre Hansen, Christine Cardel, Olivia Cardel, Florian Franzen, Jakob Grænge, Christoffer Kruse, Nikoline Laidlaw, Jacob Lenzing, Stefanie Punke, Asger Waagepetersen

3 | Equipaggio Università degli Studi di Padova:

Giada Cantavalle, Lorenzo D’Ambrosi, Angela De Lucchi, Vera Donadello, Sonny Maniero, Tommaso Merola, Benedetta Petrecca, Matteo Romiti, Leonora Roncon, Gexi Sun, Tommaso Turato

4 | Equipaggio Università di Vienna:

Laura Boyer, Lisa Boyer, Anna Sophia Fröwis, Sebastian Kabas, Maximilian Oppletal, Florian Pflug, Christoph Philips, Julie Praeg, Adrian Reininger, Judith Satzinger

Caorline a sei remi

1 | BIANCO | Baldin Mattia-Lombardo Luigino-Vianello Cristiano (Crea)-Caenazzo Riccardo-Vianello Filippo-Rosin Andrea | 32:34.14

CLUB NAUTICO SAN MARCO

2 | ROSA | Fongher Gianluigi-Selle Vittorio-Costantini Mattia-Meneghini Pietro-Redolfi Tezzat Vito-Rossi Maurizio | 32:40.41

CANOTTIERI GIUDECCA

3 | VIOLA | Almansi Marino-Falcone Stefano-Berton Alberto-Ceciliati Mauro -Barina Silvestri Tobia – Schiavanon Nicolò | 33:11.28

REMIERA JESOLO

4 | CANARIN | Lazzarini Marco-Smergetto Ivan-Massaro Marino-Massari Nicola-Carratin Claudio-Zennaro Eugenio | 33:24.48

GRUPPO VOGA CAORLE

5 | ARANCIO | Gaburro Ivan-Carlon Ammendola Pier Filippo-Rosan Tommaso-Moretti Tommaso-Secco Yuri-Bergo Alessandro | 33:44.21

REMIERA FRANCESCANA

6 | CELESTE | Rizzo Gabriele-Vianello Samuel-Palasgo Marco-Palasgo Enrico-Vidal Fabio-Barichello Giuseppe | 34:10.57

VOGA RIVIERA DEL BRENTA

7 | ROSSO | Vitturi Flavio-Biondo Maurizio-Enzo Giovanni-Tagliapietro Filippo-Tagliapietra Jacopo-Pastrello Simone | 34:13.52

REMIERA TREPORTI

8 | MARON | Damian Amedeo-Molin Maurizio-Vianello Massimo-Toso Renzo-Bigarello Massimiliano-Uscotti Renzo | 34:18.44

D.L.F.

9 | VERDE | Valente Giorgio-Corso Alessandro-Barbieri Raffaele-Franzato Marco-Odessa Luca-Salviato Riccardo | 34:33.78

VOGA VENETA

Giovanissimi su Pupparini a due remi

1 | VERDE | Pecoraro Matteo-Nordio Edward Patrick | 23:01.12

2 | ROSA | Smerghetto Samuele-Nardin Alessandro | 23:09.06

3 | BIANCO | Scarpa Nicolo’-Bortolan Alberto | 23:24.40

4 | CELESTE | Burato Daniel-Rinaldin Gianluca | 23:30.79

5 | ROSSO | Lazzarini Davide-Santin Tommaso | 23:59.50

6 | MARON | Sarto Nicolo’-Musoni Nicola | 24:02.89

7 | ARANCIO | Redolfi Tezzat Alvise-Ballarin Riccardo | 24:16.92

8 | VIOLA | Callegari Nicolo’-Rizzi Leonardo Ryan | 24:23.70

9 | CANARIN | Venuti Pietro Nicolo’ – Vorano Riccardo | 25:15.54

Schie

1 - POLISPORTIVA PORTOSECCO 1

Ballarin

Calabrò



2 - VOGAEPARA BURANO 1

Senigaglia

Seno



3 - CANOTTIERI QUERINI 1

Callegari

Bushpepa



4 - VOGAEPARA BURANO 2

Signoretto

Quaglio



5 - VOGA VENETA LIDO 1

Abate

Ballarin



6 - ASD ARTIGIANI VENEZIA 2

Bertoldi

Scarso



7 - ASD ARTIGIANI VENEZIA 1

Cerullo

Rizzi

8 - POLISPORTIVA PORTOSECCO 2

Zennaro

Scarpa



9 - CANOTTIERI QUERINI 2

Spinazzi

Rioda



10 - ASD ARTIGIANI VENEZIA 4

Favaro

Ostoich

11 - ASD ARTIGIANI VENEZIA 3

Tarello

Zotti

Maciarele Junior

1 - GRUPPO REMIERO MURANO 1

Emanuel Bonora

Michele Boux

2 - CANOTTIERI CANNAREGIO

Mattia Furian

Marco Boarina

3 - POLISPORTIVA PORTOSECCO

Alessandro Ballarin

Davide Scarpa

4 - GRUPPO REMIERO MURANO 2

Ludovico Michele Ferro

Leone Giuseppe Rizzo

5 - CANOTTIERI MESTRE

Andrea Costantin

Alberto Costantin

6 - VOGA VENETA LIDO 1

Irene Penzo

Sofia Penzo

7 - VOGA VENETA LIDO 2

Piero Bacciolo

Alvise Favaretto

8 - CANOTTIERI QUERINI 1

Ian Spinazzi

Demetrio Sartori

9 - CANOTTIERI GIUDECCA

Alessia Spolaor

Noemi De Pieri

10 - CANOTTIERI QUERINI 2

Matteo Rollan Reberschack

Alvise Rioda

Maciarele Senior

1 - CANOTTIERI QUERINI 1

Andrea Rendine

Nicolò Padoan

2 - CANOTTIERI QUERINI 3

Edoardo Ferro

Jacopo Canal

3 - CANOTTIERI GIUDECCA 1

Diego Castelli

Thomas De Pieri

4 - ASD GS ARTIGIANI VENEZIA

Mattia Bigaro

Giuseppe Vianello

5 - REMIERA CAVALLINO

Daniele Moras

Davide Marangon

6 - CANOTTIERI GIUDECCA 2

Alice Sarto

Giulia Spolaor

7 - GIUDECCA - MESTRE 1

Filippo Lorenzoni

Federico Comin

8 - REMIERA CANNAREGIO 1

Gaia D'Este

Giulia D'Este

9 - CANOTTIERI QUERINI 2

Gabriele Rosan

Cristiano Perlieri

10 - GIUDECCA - VOGA VENETA LIDO

Volodymyr Krasniak

Davide Dappollonia

11 - REMIERA CANNAREGIO 2

Teresa Pinzan

Angela Pinzan

12 - GIUDECCA - BUCINTORO

Andrea Zennaro

Nicolò Scarpa

13 - GIUDECCA - MESTRE 2

Marta Loi

Gaia Baldin

14 - CANOTTIERI GIUDECCA 4

Elena Bonaccin

Benedetta Lombardo