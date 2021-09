Duecento persone hanno atteso nel cuore della notte il rientro da Tokyo dello "squalo" Fantin

Più di 200 persone all’una di notte, davanti alla chiesa parrocchiale di Bibione, hanno atteso il campione paralimpico Antonio Fantin al rientro da Tokyo, dove ha vinto cinque medaglie, tra cui l'oro con nuovo record del mondo sui 100 stile libero, che già deteneva.

C'erano gli amici di sempre, compagni di scuola, la famiglia oltre al sindaco Pasqualino Codognotto, per festeggiare il "campionissimo". «Vedere ragazzi così giovani a questi livelli mi riempie di gioia e mi emoziona. - ha detto il primo cittadino - Qui parliamo di vittorie a livello mondiale. Ho avuto la possibilità e la fortuna di ascoltare Antonio nel corso delle interviste, ebbene questo giovane oltre che un validissimo atleta è un uomo che sa cosa dice e cosa pensa. E mi permetto di dire che ha la fortuna di avere alle spalle una famiglia eccezionale. Grazie per aver rappresentato Bibione, l’Italia e noi tutti in uno degli sport più apprezzati e che ben si “sposa” con la nostra rinomata località balneare».