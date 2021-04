Rivede la luce la palestra del liceo Guggenheim di Venezia

Sono in corso anche altre importanti opere di manutenzione come il rifacimento della pavimentazione del chiostro. Spesa complessiva di circa 360 mila euro finanziati dal ministero dell’Istruzione per il ripristino dei danni dell’acqua alta del 2019

Si sono conclusi i lavori di ripristino della pavimentazione in legno per la palestra del liceo Guggenheim che si trova all’interno del convento dei Carmini a Venezia. L’istituto scolastico dotato di una palestra, realizzata dalla città metropolitana di Venezia, è uno dei pochi complessi scolastici in centro storico che può garantire le attività motorie presso la propria sede e mettere a disposizione della cittadinanza un impianto sportivo.

Allagata ripetutamente dalle eccezionali acque alte del novembre 2019, la struttura è ora nuovamente disponibile a seguito di un intervento di sostituzione di gran parte della pavimentazione in legno, eseguito nell’ambito dei lavori finanziati dal Ministero dell’Istruzione per il ripristino dei danni conseguenti all’acqua alta del 2019.

Nello storico complesso sono in corso anche altre importanti opere di manutenzione come il rifacimento della pavimentazione del chiostro, la manutenzione di serramenti al piano terra danneggiati dalle alte maree, il restauro degli elementi in pietra della corte e il restauro di un capitello votivo. Tutti i lavori saranno conclusi entro il prossimo mese e prevedono complessivamente una spesa di circa 360 mila euro.