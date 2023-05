Il corteo del Riviera Pride torna a invadere le strade di Dolo

È confermato anche quest'anno il Riviera Pride, manifestazione dell'orgoglio Lgbti+ che si svolge nelle strade di Dolo. L'edizione 2023 si terrà il 10 giugno, con un corteo che partirà alle 17 dal parcheggio degli impianti sportivi e arriverà in piazza Cantiere, vicino allo Squero.

L'evento è nato nel 2021 e, nella sua prima edizione (ancora in piena pandemia), si era svolto in forma di presidio. In un certo senso era una scommessa: il collettivo Artemisia ha scelto come centro della propria attività una zona di "provincia", dove generalmente è più complicato dare risalto a questo genere di iniziative. «Dolo è un punto di snodo, geograficamente a metà fra le città di Padova e Venezia-Mestre - scrive il collettivo - è un simbolo della Riviera e dell'intera provincia, che ci impegniamo a mantenere e rendere accogliente per chi ci vive. In qualsiasi luogo, ogni persona dovrebbe poter esprimere la propria identità in tutte le sue forme. Vogliamo autodeterminarci come individui in una comunità che ascolti, dibatta, comprenda; che non giudichi, ma accolga anche ciò che non capisce o non conosce. In particolare qui, dove la mentalità e l’oppressione patriarcale sono più difficili da sradicare».

In vista della data dell'evento, l'organizzazione invita collettivi, associazioni e comitati a farsi avanti per aderire al corteo: è possibile mettersi in contatto con Artemisia tramite i profili social oppure mandando una mail a comitatoartemisia@gmail.com.

Il Pride è una manifestazione che, ogni anno, porta sulle strade delle città di tutto il mondo migliaia di manifestanti che rivendicano i diritti, l’autoaffermazione e la libertà delle persone Lgbti+ (lesbiche, gay, bisex, transgender, intersessuali e le altre soggettività che si riconoscono in diverse identità di genere o orientamento sessuale). Pride, come riepilogato dalla stessa Artemisia, significa «orgoglio, fierezza per quello che si è e che nessuno può cambiare o limitare: orgoglio che contrasta la vergogna e lo stigma a cui le persone Lgbti+ sono state costrette nel corso della storia». Per queste ragioni, nei giorni precedenti o successivi all’ultimo sabato di giugno, centinaia di migliaia di persone sfilano nelle piazze e il mese del Pride diventa occasione di riflessione su diritti civili, sessualità e identità attraverso eventi informativi, dibattiti e iniziative.