Roberta Nesto confermata presidente della Conferenza dei Sindaci del litorale

«Dal garantire la sicurezza sul territorio, alla questione granchio blu, dall’erosione costiera alla gestione dei flussi turistici, i fronti aperti sono molti e trasversali a tutta la costa, ma siamo fiduciosi che la nostra Conferenza possa essere di sprone per chiedere interventi, risorse e norme per poter affrontare queste criticità e superarle». A parlare è Roberta Neso, primo cittadino di Cavallino Treporti e riconfermata in questi giorni alla presidenza della Conferenza dei Sindaci del litorale veneto.

«Nel corso del 2023 la Conferenza dei Sindaci si è impegnata fortemente per stimolare il progresso economico e sociale delle nostre comunità - ha detto Nesto -. Nell’ultimo anno sono state molte le tematiche affrontate, tra cui lo sviluppo infrastrutturale, la salvaguardia dell'ambiente rurale, il miglioramento delle condizioni lavorative, l'inclusività, l'accessibilità e la sostenibilità sociale, ma anche l’erosione costiera, lo smaltimento del materiale spiaggiato e il “granchio blu”, hanno dominato le nostre discussioni e orientato le nostre iniziative». Progetti volti a far crescere sempre più l’importanza e la reputazione dei territori costieri e lagunari della regione, sempre più eccellenza e punto di riferimento per il turismo balneare, ma ormai non solo.

«Gli obiettivi che ci siamo prefissati per quest’anno – aggiunge il vicepresidente Michele Grossato – ci vedono proseguire le azioni intraprese: stiamo portando avanti un’attenta analisi per quanto riguarda l’erosione della costa attraverso importanti studi e speriamo di avere dei risultati che permettano di salvaguardare i nostri litorale che rappresentano una preziosa risorsa, visto che ogni anno spendiamo molto per tutti i lavori di ripascimento che vengono eseguiti nel periodo invernale e primaverili, a volte vanificati dalle mareggiate».