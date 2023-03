All'architetto Dalla Mora la cittadinanza onoraria di Motta di Livenza

L'architetto Rodolfo Dalla Mora di Cavallino Treporti è stato insignito della cittadinanza onoraria del Comune di Motta di Livenza (Treviso). «È un’importante onorificenza come segno di ringraziamento per l’attenzione e sensibilità che ha sempre dimostrato per i mottensi e per il nostro territorio - ha dichiarato il sindaco, Alessandro Righi -, favorendo con la sua costante azione ed impegno civico la promozione dell’inclusione della disabilità a qualsiasi livello. L'architetto è un grande professionista, una squisita persona ma soprattutto un uomo tanto sensibile quanto lungimirante».

«Ringrazio il mondo associativo e culturale della città per aver promosso l’onorificenza ricevuta e l'amministrazione comunale per aver ufficializzato questo importante riconoscimento - ha commentato Dalla Mora -. Un particolare ringraziamento va anche all'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, per avermi dato l’opportunità di esercitare l’attività di "disability manager" e di realizzare alcuni progetti a beneficio della comunità mottense».

Dalla Mora si è laureato in architettura presso l’Università Iuav di Venezia. Successivamente si è specializzato, nell’ambito del disability & diversity management e delle tecnologie assistive, attraverso percorsi formativi dedicati. Attivista da sempre nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, dal 2009 svolge l’attività di architetto - disability manager presso l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. È fondatore e presidente nazionale della Sidima (società italiana disability manager), costituita nel 2011; è attualmente docente di master presso le università Tor Vergata di Roma e del Piemonte Orientale.