Roma: premiata scrittrice veneziana alla casa internazionale delle donne

La scrittrice veneziana Silvia Favaretto è stata premiata sabato scorso a Roma presso la Casa internazionale delle Donne per il suo romanzo Verde Laguna, giunto al secondo posto della sezione Narrativa. Il libro descrive l’intensa vita della nonna dell’autrice, Ida Rosselli, a cavallo dei principali avvenimenti del Novecento, a Venezia. “Ricevere questo premio nella cornice della Casa delle Donne” ha detto l’autrice, “è per me doppiamente significativo, perché non solo viene premiata la storia di mia nonna, a sua forza e la capacità di risorgere dalle ceneri, ma anche ricevo questa medaglia in un luogo che è casa di tutte le donne, così come la nonna Ida è stata “casa” per tutte noi, discendenti del suo matriarcato felice”. Il romanzo, edito da Mazzanti Libri di San Donà di Piave, è al suo sesto premio letterario a 8 mesi dalla sua pubblicazione.