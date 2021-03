Sabato apre il primo tratto della pista ciclabile del Terraglio

Domani, sabato 6 marzo, apre il primo tratto della nuova pista ciclabile tra via Gatta e via Terraglio. Si tratta di un percorso di 440 metri, di larghezza 2 metri e mezzo e a doppio senso di marcia. È separato dalla carreggiata stradale, in parte da una barriera new jersey di calcestruzzo, e in parte da un doppia cordonata larga 50 centimetri. Nelle more del completamento dell’intervento, all’altezza del civico 63, i pedoni e i ciclisti verranno indirizzati in sicurezza sul lato opposto della carreggiata mediante un attraversamento pedonale provvisorio segnalato da cartellonistica dedicata. Il completamento, nel lato ovest, di questo primo tratto di nuovo percorso ciclopedonale permette la prosecuzione e il collegamento con il percorso ciclopedonale di via Gatta, da poco completato con un altro intervento eseguito dal Comune di Venezia.

«Riusciamo ad aprire anticipatamente al transito un tratto di una pista ciclabile importante per la sicurezza di chi si troverà a percorrerla - commenta l'assessore alla Viabilità Renato Boraso -. I lavori iniziati lo scorso 21 dicembre e che prevedono la realizzazione dell’ultimo tratto di pista ciclabile utile a completare tutto il tragitto ciclabile del Terraglio. Un intervento finanziato per un valore complessivo di 500 mila euro (di cui 300 mila derivanti dal Pon Metro 2014-2020) che prevede la realizzazione ex novo di un chilometro di percorso ciclopedonale nel tratto compreso tra l’incrocio con via Penello e, procedendo in direzione di Treviso, l’incrocio con via Gatta. Per quanto riguarda la conclusione dell’intero intervento ciclabile del Terraglio si prevede come data la metà di aprile mentre, già entro la fine del mese di marzo, sarà conclusa un’altra importante pista ciclabile: si tratta degli 850 metri del nuovo percorso che affianca il canale Osellino. Una risposta, con i fatti, a sostegno della mobilità green e per incentivare sempre più l'utilizzo delle due ruote per muoversi in città».