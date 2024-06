Saccà (Pd): «Gestione autoritaria della cultura, nuovi fondi decisi da chi?»

«Il sindaco tratta i beni pubblici con arroganza padronale, un sindaco che ha la delega di assessore alla Cultura ma mai si è confrontato con il consiglio comunale su una qualsivoglia strategia complessiva». È un comunicato stampa al vetriolo quello diffuso dal capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Venezia, Giuseppe Saccà, alla vigilia del consiglio comunale di domani. Saccà mette in disparte la pacatezza che ne contraddistingue le comunicazioni, parlando di «progetti mai discussi in sede pubblica che da un milione di euro passano nel giro di poche ore a tre milioni di euro, concessioni di immobili estese con un tratto di penna all’interno di emendamenti di giunta, fondazioni culturali gestite senza una direzione scientifica... Questo è ciò che accade a Mestre e Venezia».

Oggetto del contendere sono alcuni sviluppi degli ultimi giorni e settimane, in particolare riguardanti il Centro Culturale Candiani di Mestre. Nel bilancio del Comune di Venezia sono stanziati 1.160.000 euro per la riqualificazione del Centro Candiani, nota il capogruppo Pd, fin dall'inizio della consiliatura. «Abbiamo chiesto ripetutamente di conoscere i progetti dietro questi investimenti» senza successo. Pochi giorni dopo, spiega Saccà, è stato depositato un emendamento di giunta, mai presentato in commissione, che sarà discusso direttamente domani in consiglio, con l'aggiunta di circa 2 milioni euro sempre della Fondazione Musei Civici, sempre sul Centro Culturale Candiani. La stessa Fondazione (partecipata al 100% dal Comune) «che a marzo in Consiglio ha presentato un piano di investimenti in cui di questi non vi era traccia».

L'assessore alla Cultura in carica, cioè il sindaco Brugnaro, che ha tenuto per sé la delega, «non si è mai presentato in commissione o in Consiglio per spiegare quale strategia esista per il Candiani e come questa si inserisca nel sistema culturale mestrino. Tutto quello che sappiamo lo deduciamo da comunicati stampa che ovviamente narrano le magnifiche sorti progressive degli interventi mirabolanti della Giunta Brugnaro» rincara Saccà. Si nota poi che nell'emendamento di giunta che porta a tre milioni di euro gli investimenti da parte della Fondazione Musei Civici, si legge anche la concessione gratuita dei beni immobili “Centro Culturale Candiani, ex Centro Civico di via Poerio a Mestre ed ex Centrale del Latte” viene estesa fino al 2038.

Secondo il capogruppo Pd gli investimenti in manufatti di Mestre da parte della Fondazione sono positivi, così come è comprensibile aumentare le concessioni per ammortizzare investimenti che lievitano in pochi giorni, ma il problema, accusa, è che «non esiste un progetto culturale preciso, non c’è una strategia». Non è chiaro, secondo l'esponente dem, ciò che si intende fare sull'ex Emeroteca, sul PalaPlip, su altre strutture comunali di Mestre e che tipo di rapporto si voglia impostare con il tessuto associativo. «Questo è lo stile autoritario di un Sindaco refrattario al confronto, un Sindaco che guida una Fondazione Musei Civici senza un direttore scientifico, una fondazione ormai diventata una sorta di bancomat da cui estrarre risorse senza alcuna strategia complessiva condivisa pubblicamente» è l'affondo di Saccà, che conclude: «La cultura non è semplicemente apporre loghi. Ci vuole dialogo e condivisione, perché la cultura non ha padroni».