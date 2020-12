A San Donà una sala parto e degenza per donne positive al Covid

Le donne in dolce attesa, covid-positive, all’Ulss4 possono partorire in una sala parto a loro riservata e poi trascorrere la degenza in un'area altrettanto dedicata. Mercoledì mattina il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, ha presentato la novità. All'ospedale di San Donà di Piave, nel reparto di ostetricia e ginecologia, è stata attivata un'area dedicata esclusivamente alle gestanti covid-positive, che include la sala parto, due stanze di travaglio con ecografo, una sala di controllo, quattro stanze per la degenza che all'occorrenza potranno aumentare ad otto. La nuova area è inoltre predisposta con accesso separato da quello standard, è fornita di impianto audio e di videosorveglianza in ogni locale.

«E’ un'iniziativa che nasce dall’idea dei nostri clinici, quando nella seconda fase di pandemia ci siamo trovati davanti al parto di varie donne positive al virus – ha spiegato Bramezza - . C'era la dunque necessità di proteggere dal contagio sia il personale ospedaliero che le partorienti. Con un investimento di circa 260mila euro sono stati avviati i lavori e completati in circa un mese ed ora eccoci davanti a questa gran bella novità!.

All'ospedale di San Donà di Piave le donne covid-positive che hanno partorito sono state 9, a queste se ne aggiungeranno altre 4 nei prossimi giorni. «Donne che in questa nuova area sono protette e possono vivere una meravigliosa esperienza, come in un parto normale - ha osservato il direttore di ostetricia e ginecologia, Giuseppe Sacco - . Allo stesso modo anche il nostro personale può lavorare in condizioni ottimali nonostante una situazione delicata e di stress per il pericolo del contagio. Anche i papà, se lo vorranno, potranno seguire il parto con tutte le protezioni del caso e poi dovranno trascorrere un periodo in isolamento».