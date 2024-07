Al via i saldi all'outlet di Noventa, nuovo sistema di viabilità in caso di rallentamenti

Al via sabato 6 luglio i saldi anche all'outlet McArthurGlen di Noventa di Piave. Come di consueto, sono stati predisposti alcuni servizi aggiuntivi per rendere migliore l’esperienza di shopping nel centro.

Come d’abitudine è previsto un servizio di parcheggi extra sia sabato 6 e domenica 7 luglio, che per sabato 13 e domenica 14 luglio, presso la zona industriale, con collegamento navetta gratuito continuo all'outlet dalle 8 del mattino fino alle 22. Sul fronte spostamenti automobilistici si segnala quest’anno una importante novità, concordata di concerto con l’amministrazione comunale e le forze di polizia locale: in caso di rallentamenti e intenso traffico, sarà predisposta l’apertura di un canale di uscita su via Calnova verso la zona industriale per agevolare il flusso delle auto dei clienti diretti verso San Donà di Piave, le spiagge venete e Cessalto, dove sarà possibile l’innesto direttamente in autostrada A4.

Per raggiungere l’outlet sono previste diverse soluzioni di trasporto: come sempre sarà disponibile il bus navetta da Venezia che sarà attivo ogni ora con partenza da Piazzale Roma e fermate intermedie anche a Mestre/Stazione e all’aeroporto Marco Polo. È possibile consultare gli orari e acquistare i biglietti per questo servizio direttamente sul sito di Noventa Outlet. L’outlet è raggiungibile dalle spiagge con la linea diretta dal Lido di Jesolo, mentre è disponibile un nuovo collegamento da Treviso il venerdì, sabato e domenica con fermate all’aeroporto Canova, terminal bus e stazione dei treni. Rimane sempre attivo, infine, il Noventa di Piave Designer Outlet Link, il servizio combinato treno più bus in partnership con Trenitalia, che permette di acquistare, in un'unica soluzione, il biglietto del treno e quello del bus per l’outlet dalla stazione ferroviaria di Venezia Mestre.

Sabato e domenica 6 e 7 luglio, e sabato e domenica 13 e 14 luglio, il centro osserverà uno speciale orario di apertura dalle ore 9 alle ore 21.