Saldi: segnali di ripresa per abbigliamento e calzature

Anche a Venezia, come nel Veneto e nel resto d’Italia, proseguono i saldi estivi, un appuntamento per molti irrinunciabile per fare acquisti a prezzi più vantaggiosi. Come ogni anno molte aspettative riguardano il comparto dell’abbigliamento, calzature e pelletterie che in media registra, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, un leggero aumento sul fronte delle vendite. Nel dettaglio, il segno più si osserva in tutta l’area metropolitana così come a Venezia centro storico, che beneficia del ritorno in laguna dei turisti sia europei che provenienti da paesi extra Schengen.

Federmoda Confcommercio metropolitana di Venezia calcola una spesa media pro capite di circa 100 euro a persona. «Il momento è senz’altro delicato – spiega Giannino Gabriel, presidente di Federmoda Confcommercio metropolitana di Venezia – ma il post Covid ha indotto i commercianti del settore a rivedere la propria attività e strategia: le persone ci chiedono prodotti di qualità, più curati e duraturi, con una particolare attenzione verso la sostenibilità, come capi green composti da fibre naturali e riciclabili. Le proposte più interessanti si trovano nei negozi di vicinato, di piccole e medie dimensioni, che stanno dimostrando di essere più propositivi e di reggere meglio la concorrenza delle grandi aziende». Meno quantità e più qualità, dunque, ma anche un rinnovato impegno verso i consumatori:

L’insidia maggiore continua a provenire dal web: «Nell’ottica di un commercio più equo e moderno – sottolinea Gabriel – ci aspettiamo che il mercato online riceva la stessa tassazione dei negozi cosiddetti “fisici”. Ribadiamo inoltre con forza la nostra preoccupazione per il fenomeno della contraffazione online, un mercato illegale che dopo la pandemia è aumentato in maniera esponenziale». Secondo Federmoda Confcommercio metropolitana di Venezia, si prospetta un autunno particolarmente impegnativo, ma gli imprenditori non mancheranno di farsi trovare pronti con proposte interessanti e prezzi giusti. «Tenendo conto dell’aumento dell’inflazione e dei costi dell’energia i prezzi, l’estate del prossimo anno dovrà fare i conti con un aumento generalizzato dei pressi – osserva Gabriel –. Auspico una rapida uscita da questa crisi per tornare più forti di prima e rinnovati nella proposta, anche grazie all’aiuto di Istituzioni, Stato e Regione».