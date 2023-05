Salone Nautico, domani l'apertura

Da mercoledì 31 maggio a domenica 4 giugno Venezia ospita il Salone Nautico, evento promosso dal Comune e organizzato dalla Società Ve.La. Spa con il supporto della Marina militare. Nell'edizione 2023, la quarta, il Salone offre ai visitatori cinque giornate di esposizioni, conferenze e convegni presso l'Arsenale di Venezia: uno spazio che ha ospitato per secoli il più importante stabilimento di produzione navale a livello mondiale e che ha rappresentato il fulcro del potere marittimo della Serenissima.

In occasione dell'inaugurazione, mercoledì mattina, si attendono il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro. Il programma prevede il saluto dal cielo degli elicotteri e il lancio degli incursori della Marina militare. Le esibizioni e l’apertura saranno accompagnate dalle note del Coro della Fenice, che intonerà l’Inno di Mameli e quello di San Marco.

Al Salone, che si pone quale manifestazione nautica di riferimento per il quadrante del Mediterraneo orientale, sono presenti le eccellenze della nautica da diporto internazionale: in tutto 220 espositori (180 nazionali e 40 provenienti da Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Montecarlo, Svezia, Danimarca, Finlandia) e 300 imbarcazioni, che occupano un bacino acqueo di 55mila metri quadrati, con oltre 1.100 metri lineari di pontili e 30mila metri quadrati tra spazi espositivi esterni e le storiche Tese.

Il Salone Nautico

Oltre a cantieri e imbarcazioni, il Salone propone un focus importante sull'eco-sostenbilità, con intere aree dedicate al mondo dell'elettrico e dell'ibrido. Spazio anche all'accessoristica e all'artigianato locale, con maestri d'ascia che presentano soluzioni pensate e disegnate appositamente per la laguna di Venezia. Cuore pulsante sarà però la riviera principale, con imbarcazioni di lusso dai 15 ai 32 metri, che accoglie i gruppi più importanti, tra i quali Ferretti, Azimut-Benetti, San Lorenzo, Pardo, Rizzardi, Ocean King, Rio Yachts. L'area in prossimità delle "mani" di Lorenzo Quinn è stata ridisegnata e valorizzata per accogliere cantieri locali, esposizione di barche, bacini di carenaggio e stand dedicati agli sport acquatici. Inoltre un nuovo punto di ristoro alberato per i visitatori.

Nel corso della manifestazione sono in programma eventi che animano gli antichi cantieri navali, a partire dalla e-Regatta, format dedicato alla mobilità elettrica con gare di manovrabilità e velocità. E poi esibizioni all'interno della darsena grande dell'Arsenale e una serie di competizioni collaterali all'idroscalo di Venezia.

Cantieristica tradizionale

La cantieristica tradizionale veneziana è tra i grandi protagonisti, con cinque espositori della Confartigianato San Lio alla tesa 91, le loro imbarcazioni e i laboratori dal vivo. Una tradizione secolare, che se da un lato vanta una storia che si perde nella notte dei tempi, dall'altro soffre comunque i problemi della modernità e la necessità, come la maggior parte delle antiche lavorazioni, di essere salvaguardata e tutelata. Nell'ultimo mezzo secolo, dal 1976 ad oggi, dei 31 cantieri attivi lungo la gronda lagunare ne sono sopravvissuti solo 13. Il settore «evidenzia delle difficoltà ma ha importanti potenzialità - dice il direttore di Confartigianato Matteo Masat -. L'operazione che abbiamo costruito con i nostri artigiani presenti con stand e aree espositive a questo salone ha questo obiettivo, dare visibilità ai nostri cantieri ma soprattutto far vedere e conoscere la cantieristica veneziana di tipo tradizionale, che utilizza il legno e lo lavora con antichi gesti e maestria».

Presenti il cantiere nautico di Burano Agostino Amadi, che nel solco della tradizione marinara veneziana esporrà una topetta da 6.9 metri e una maschereta da regata; il cantiere di Castello Ba.Si. che esporrà, completamente restaurato, l’ultimo “mussin” originale rimasto a Venezia; il cantiere del maestro d'ascia Da Ponte Giovanni alla Scomenzera, specializzato in costruzione e restauro di barche in legno che esporrà imbarcazione da diporto in legno da 6.5 metri realizzata in stile anni '80; Impiantistica Lagunare di Ivan Tosi, azienda specializzata in impianti elettrici ed elettronici per le imbarcazioni; e la Venicerescue, azienda specializzata nell'assistenza tecnica e il recupero in mare di imbarcazioni in avaria.

Il Salone dei bambini

L’Arsenale diventa anche palcoscenico di molte attività ludico sportive ed esibizioni per grandi e piccini, in cui si potrà scoprire il mare e la secolare arte navale della Serenissima. Nello specchio d’acqua del rio delle Galeazze, per tutta la durata del Salone, tornano le prove in acqua degli sport remieri, tra cui voga alla veneta, vela, canoa, kayak, dragon boat, e molti altri ancora. Le attività si svolgono tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 (iscrizioni al desk dedicato in Area Scali ogni giorno a partire dalle ore 10), organizzate da Associazione Velica Lido, Diporto Velico Veneziano, Prospect&Sail ASD, e Polo Nautico di Punta Sangiuliano ASD, che comprende Canottieri Mestre asd, Circolo della Vela Mestre asd, Circolo Velico Casanova, e Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre.

Sempre nelle acque del rio delle Galeazze ci sono le gondole dell’Associazione Gondolieri Venezia (giri disponibil tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30, e dalle 15 alle 18.30, con imbarco e sbarco presso il pontile del rio delle Galeazze). Il 31 maggio e il 3 e 4 giugno spazio invece alle dimostrazioni di salvataggio in acqua, con la partecipazione della Maria del Carnevale 2023, Beatrice Raffael: missioni con unità cinofile, moto d’acqua da soccorso, gommone, tavola da surf, soccorso sanitario, soccorso tecnico con tavola spinale e soccorso multiplo con soccorritori acquatici. Le dimostrazioni si svolgeranno nel rio delle Galeazze con orario 11, 15.30 e 17.30, mentre si sposteranno al Bacino di carenaggio medio alle ore 12, 14.30 e 16.30. L’attività è a cura di Fisa Venezia, Società nazionale salvamento sezione Mestre e Unità cinofile guardia costiera ausiliaria, Dog Rescue - Water World.

Per gli appassionati di nautimodellismo, in Bacino medio di carenaggio, sabato 3 giugno alle 10.30, alle 14 e alle 17 si potrà assistere a dimostrazioni di imbarcazioni a propulsione elettrica e barche a vela radiocomandate, che daranno vita anche a regate ad inseguimento con coreografiche virate e cambi direzione.

Per grandi e bambini, invece, le spettacolari esibizioni di foil elettrici a motore e surf elettrici: appuntamento tutti i giorni, dalle ore 10.30 in poi, per un’incredibile esperienza di bodyboard e surf.

Nell’ambito delle attività Dogaressa Kids, nell’area del sommergibile Dandolo sarà possibile giocare, fare amicizie ed esperienze alla scoperta delle tradizioni veneziane, con una squadra di educatrici sportive qualificate a disposizione dei piccoli visitatori del Salone nautico. Si potrà infatti partecipare a laboratori didattici di disegno assistito, di manualità, uso di mappe e bussola, laboratorio di nodi, antichi mestieri, costruzione imbarcazioni tipiche veneziane con materiali ecologici, mini tavola rotonda sulla Regata storica, l’arte, le storie e i canti veneziani. A terra verrà inoltre posizionato un sandolo, imbarcazione tradizionale veneziana che farà provare l’esperienza della voga ai bambini, a cui si aggiungerà un divertente percorso ginnico e di sopravvivenza. In acqua ci sarà invece a disposizione un dragon boat, per provare la bellezza di remare sulle acque veneziane. Le attività proposte da Dogaressa Kids si svolgeranno ogni giorno dalle ore 10.30 alle 19; i laboratori sono gratuiti ma posti per ogni turno sono limitati, pertanto è consigliata la prenotazione presso il desk dedicato.