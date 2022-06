Svelate le date del Salone Nautico 2023: dal 31 maggio al 4 giugno

La prossima edizione del Salone Nautico di Venezia, nel 2023, si terrà dal 31 maggio al 4 giugno. Lo ha annunciato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, intervenuto in diretta durante la trasmissione Live In di SkyTg24, che in questi giorni ha accompagnato l'edizione del 2022 del Salone.

"Il Paese è vivo - ha detto Brugnaro -, dobbiamo stare in mezzo alla gente e dare, insieme, uno spirito di novità". Nei giorni scorsi, all'inaugurazione di questa edizione del Salone, che terminerà domenica 5 giugno, il sindaco di Venezia aveva spiegato che "questa è un'esposizione su cui puntiamo molto, in un luogo magico come l’Arsenale che coniuga tradizione e innovazione. A tutta l’industria nautica, eccellenza del nostro Paese, vogliamo dimostrare che l’Italia ce la può fare".