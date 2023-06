Salone Nautico: oltre 15mila visitatori all'Arsenale in 3 giorni

Si chiama Simone Bellunato il visitatore numero 15.000 e oggi è arrivato all’Arsenale di Venezia, insieme a suo figlio di 9 anni, per scoprire la storia dell’arte navale della Serenissima, le ultime tendenze nel settore del navigare sostenibile oltre che salire a bordo delle navi Gaeta, San Giusto e Cabrini della Marina Militare Italiana.

Accolto da un sole estivo, il Salone Nautico Venezia registra oltre 15mila presenze in tre giorni che confermano il crescente interesse nei confronti della manifestazione. I visitatori, italiani e stranieri, si sono riversati all’Arsenale per ammirare le “prime mondiali” assolute, ma anche le novità delle imbarcazioni a vela e delle nuove propulsioni sostenibili.

Sono 220 gli espositori (di cui i nazionali 180 e il restante proveniente da Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Montecarlo, Svezia, Danimarca, Finlandia) che hanno portato a Venezia 300 imbarcazioni, di cui 240 in acqua per una lunghezza totale, se fossero in linea una dietro l’altra di 2,7 chilometri.