FOTONOTIZIA - Al Salone Nautico, i cani per dimostrazioni di salvamento in acqua

Una relazione affettiva che si stringe ancora di più, perché cane e conduttore imparano a fidarsi completamente l’uno dell’altro. Si sono tenute, in rio delle Galeazze, le ultime esibizioni di Salvamento in acqua – organizzate dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, dal Gruppo Cinofili Cani del Sorriso e dalla Società Nazionale Salvamento Dogs Rescue – in occasione della seconda edizione del Salone Nautico Venezia.

Le esibizioni

I visitatori hanno potuto osservare da vicino le esibizioni con soccorritori acquatici, cani da soccorso di diverse razze, moto d’acqua e rescue board. Il miglior amico dell’uomo è stato protagonista di dimostrazioni di salvataggio e di educazione all’acqua, con l’obiettivo di promuovere l’addestramento in acqua e affermare l’importanza dei cani nelle attività di soccorso in acqua.