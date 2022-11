Il Salone Nautico premiato come migliore fiera dell'anno

Venezia guadagna il Premio Bea - Best Event Awards per una delle categorie in concorso, quella fieristica. Dopo l’Arsenale di Venezia, premiata come migliore location per gli eventi nel 2014, e il Lido, con i suoi spazi per convegni e grandi manifestazioni, vincitore dell’edizione 2017, il premio, giunto alla 19esima edizione, torna in laguna questa volta per riconoscere il Salone Nautico Venezia come la migliore fiera dell’anno.

La premiazione ha avuto luogo a Roma, mercoledì 23 novembre, in occasione del Bea-Best Event Awards Italia 2022. Un’edizione, quella di quest’anno, che ha registrato un record in termini di iscrizioni: 320 progetti in concorso (+20% rispetto ai 268 dello scorso anno), da 32 paesi e 97 i candidati; 167 gli eventi entrati in short list.

Nato nel 2004 per ideazione di Adc Group, il Bea è un premio che assegna un certificato di qualità ai migliori eventi e progetti di live communication dell’anno, con l’obiettivo di valorizzarli quali strumenti di comunicazione innovativi. A ritirare il premio, Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela Spa e direttore del Salone Nautico Venezia, e il responsabile eventi di Vela, Nicola Catullo. «Ricevere questo riconoscimento conferma ancora una volta la felice intuizione di organizzare in città una manifestazione nautica di eccellenza, punto di riferimento per l’intero bacino del Mediterraneo orientale. - dichiara D’Oria - Un Salone che rappresenta anche una sfida logistica nell’ospitare un evento fieristico in un sito storico di valore architettonico e simbolico quale è l’Arsenale di Venezia, riportando l’arte navale a casa».