Salone Nautico: presentata la 14. edizione della "Veleziana"

Si rinnova anche quest’anno, a Venezia, nel terzo week-end di ottobre, un appuntamento sportivo molto atteso dagli appassionati del mare, che ormai può essere considerato tradizionale, essendo giunto alla sua quattordicesima edizione: quello con la “Veleziana”, organizzata dalla Compagnia della Vela, in collaborazione, tra gli altri, con l'Amministrazione Comunale.

Manifestazione

La manifestazione, che avrà il suo evento clou domenica il 17 ottobre, con la regata nel bacino di San Marco, è stata presentata domenica mattina, con una conferenza stampa, svoltasi nell’ambito del Salone Nautico, a cui hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore comunale al Turismo, Simone Venturini, il direttore di Vela, Fabrizio D’Oria e, in rappresentanza della Compagnia della Vela, il presidente, Pier Vettor Grimani, e il consigliere delegato alla comunicazione, Carlo Nuvolari.

Dettagli

Anche quest'anno il percorso prevede la partenza posta sul tratto antistante le spiagge del Lido, l'ingresso dalla bocca di porto, per poi passare tra il Lido e l'isola di Sant'Andrea, fino all'arrivo in bacino di San Marco. La “Veleziana”, lo scorso anno, in piena pandemia, come ha ricordato il presidente Grimani, è riuscita comunque a coinvolgere ben 200 imbarcazioni: equipaggi di professionisti, provenienti da vari Paesi europei, come Croazia, Slovenia, Svizzera, Germania e Gran Bretagna, hanno regatato a fianco di amatori e diportisti. L’obiettivo è quest’anno di poter fare ancora meglio.