Annunciate le date del Salone Nautico di Venezia 2024

Il prossimo Salone Nautico di Venezia, la quinta edizione, si terrà dal 29 maggio al 2 giugno 2024. L'annuncio è stato dato oggi, nel corso della quarta giornata del boat show all'Arsenale, la penultima. La programmazione di oggi ha visto protagonista in particolar modo la riflessione sulla nautica da diporto in ottica di ambiente ed energia. Se ne è parlato nel corso del convengo sulla transizione ecologica organizzato da Assonautica di Venezia, che ha visto sul palco numerosi attori nel dibattito moderato da Nunzia De Girolamo.

«Per fare le cose ci vuole coraggio e serve rapidità nelle decisioni - ha detto il sindaco lagunare, Luigi Brugnaro -. Il Mose, ad esempio, è una grande opera di sostenibilità ma è stato accompagnato dalle grandi paure e resistenze di chi non credeva nella scienza. Oggi le paratoie sono in funzione e tutto il mondo guarda con attenzione a noi e alla nostra eccellenza ingegneristica che deve essere alla base del progresso visto in chiave sostenibile. Transizione e sostenibilità sono, quindi, il cambiamento che i giovani, che vivono la velocità del nostro tempo, applicano quotidianamente».

Per il primo cittadino sono aspetti dai quali non è più possibile prescindere, e che devono accompagnare tutte le situazioni della nostra vita: «Pensiamo ad esempio alle barche e alla mobilità in modalità elettrica - ha precisato Brugnaro -. Penso quindi che il Salone possa diventare il luogo dove vengono fatte delle prove a cui può far seguito la sperimentazione. E questo è un lavoro che deve vedere lavorare insieme professionisti e aziende in modo che chi arriva al Salone può scoprire i vantaggi della sostenibilità. I dati dicono che oggi siamo il secondo Paese in Europa per la manifattura che è uno degli elementi che concorrono a fare della nostra nautica un settore d'eccellenza: è quindi è importante sostenere gli investimenti e il Salone Nautico dimostra di avere le carte in regola per essere punto di riferimento per lo sviluppo e la crescita economica del nostro Paese».