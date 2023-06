Salone Nautico Venezia: il programma degli eventi di domenica

Ultimo giorno di appuntamenti per il Salone Nautico Venezia. Oltre alla visita ai modelli più recenti e innovativi della nautica di lusso, tra gli appuntamenti da non perdere in programma per domani, in Torre di Porta Nuova verrà presentata l’App multimediale del Museo virtuale dei Porti di Venezia e Chioggia, promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dal Comune di Venezia.

Laboratori e prove in acqua per bambini e famiglie, oltre alle visite al sommergibile e alle dimostrazioni di surf elettrici. Tanti anche i momenti legati allo sport: alle 10.30 in Bacino San Marco si terrà la sfida velica “Salone Nautico di Venezia Cup”, dalle 10 avrà luogo sempre in Bacino il Sesto campionato di Microclass, mentre nel pomeriggio arriverà la Pavia-Venezia, che al Salone Nautico festeggia i suoi 70 anni.

Alle 11 ci sarà una sfilata di barche in legno per celebrare l’arte navale nella sua cornice ideale: l’Arsenale di Venezia.