Salone Nautico, il video conclusivo e l'arrivederci al 2024

Cinque giorni di esposizioni, incontri, manifestazioni sportive e appuntamenti a tutto tondo dedicati al mondo navale: il Salone Nautico di Venezia, che quest'anno si è svolto dal 31 maggio al 4 giugno negli spazi dell'Arsenale, si sta via via affermando come punto di riferimento per il settore. L'organizzazione celebra l'edizione 2023 con un video conclusivo e dà appuntamento all'anno prossimo, dal 29 maggio al 2 giugno 2024.