Intervento della Mar Jonio, salve 208 persone in mare. «A Lampedusa, in attesa di poterle sbarcare»

Doppio intervento della Mar Jonio tra mercoledì e oggi per salvare al largo della Libia di 208 naufraghi. Erano a bordo di due barconi in legno che stavano affondando ma sono stati intercettati dal natante della onlus Mediterranea. Tra i naufraghi c'erano dei bambini, ha detto l'armatore veneziano Beppe Caccia. Dopo la segnalazione captata dall'equipaggio, verso l'una e mezza della notte la Mar Jonio è arrivata in zona quando alcune persone erano già in mare.

Un'operazione durata 4 ore per mettere in salvo donne, uomini e minori in fuga dalla Libia. Erano su due barche in legno che non avrebbero retto ancora a lungo. «La ricerca e il salvataggio di queste persone in grave pericolo di vita sono stati resi possibili grazie alle segnalazioni che alarm phone aveva inviato a tutte le autorità, senza ottenere alcuna risposta», si legge sul canale Twitter.

Mentre a bordo dell'imbarcazione sono state prestate le prime necessarie cure medichealle persone , fino a sera, dopo l'arrivo a Lampedusa, non è stato possibile sbarcarle. «Siamo in attesa di sapere quando e come queste donne, uomini e bambini che portano i segni degli abusi e delle violenze subite nei campi di detenzione in Libia e hanno sofferto l'esperienza del naufragio - si legge sul social -, potranno sbarcare».