Salvatore Bonura è il nuovo primario dell'Oncologia dell'Ulss 4

È di origini siciliane e friulano di adozione, perché ha sempre svolto attività nella sanità pubblica del Friuli Venezia Giulia. Ora guida l’oncologia all’Ulss4. Il direttore generale Mauro Filippi ha assegnato l’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di oncologia a Salvatore Bonura, 55 anni, residente a Portogruaro.

Bonura ha prestato servizio nell’azienda sanitaria Bassa Friulana-Isontina e poi nell’azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale dove, nel 2022, ha ricevuto l’incarico di direttore (facente funzioni) dell’unità complessa oncologia a Latisana e Palmanova. «Come primo obiettivo intendo incrementare i “Percorsi Oncologici Multidisciplinari”, per una presa in carico integrata del paziente, con il fine di garantire una maggiore personalizzazione e appropriatezza delle cure - ha detto Bonura -. Sarà poi importante rafforzare il nostro ruolo per i malati oncologici del territorio - ha aggiunto - garantendo la prossimità delle cure ed evitando la migrazione sanitaria intra o extra regionale. Non mancheranno anche proposte d’integrazione tra attività ospedaliera e medicina territoriale finalizzate alla continuità assistenziale e alla maggior appropriatezza nell’utilizzo delle risorse umane».

